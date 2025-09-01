Los vecinos de Altamira celebrarán sus fiestas durante este fin de semana

Ainhoa Salaberria y Jon Legorburu franquean a los vecinos del barrio de Altamira en la presentación de las fiestas.

Elena Viñas lezo. Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:03 Comenta Compartir

El barrio de Altamira toma el relevo al de Gaintxurizketa dispuesto a celebrar sus fiestas este próximo fin de semana. Los integrantes de Altzate Auzo Elkartea han organizado, con la colaboración del Ayuntamiento, un amplio programa de actividades, que desvelaron en una rueda de prensa llevada a cabo ayer de la mano del concejal de Cultura, Jon Legorburu; la técnica municipal de Cultura, Ainhoa Salaberria; y varios miembros de Altzate.

En su comparecencia, Legorburu subrayó que las fiestas de Altamira son «fechas importantes», ya que Lezo da comienzo a septiembre con una oferta «única» de actos preparada por la asociación de vecinos.

Además, manifestó que «las fiestas de Altamira tienen un marcado carácter vecinal, el programa incluye actividades preparadas para todos y son fiestas creadas conjuntamente. Altzate Auzo Elkartea hace una gran labor organizando las fiestas del barrio. Entre los barrios de Lezo, Altamira es la que más ediciones de fiestas ha celebrado a lo largo de los años».

«Uno de los objetivos principales de la comisión de fiestas ha sido este año fomentar la colaboración y la solidaridad»

El concejal de Cultura también aprovechó para agradecer a Altzate Auzo Elkartea la labor que realiza a lo largo del año para «mantener un barrio vivo y potenciar su identidad de barrio».

Por su parte, Salaberria dio a conocer los detalles del programa festivo. Un año más, este reúne propuestas «muy variadas». Entre ellas, una fiesta de la espuma, una sardinada, hinchables, un campeonato de tortilla de patata, un campeonato de mus, etc.

«Desde el viernes y hasta el domingo habrá actividades durante todo el día en diferentes rincones del barrio. Cultura vasca, juegos infantiles, campeonatos, música, deporte... Habrá de todo en Altamira el próximo fin de semana», explicó la técnica de Cultura.

El chupinazo se vivirá el viernes, a las 19.00 horas, con gigantes y cabezudos. Se anunció, asimismo, un encuentro de gigantes pequeños abierto a la participación de cuantos deseen sumarse.

La programación de eventos estará visible tanto por las calles de Lezo como en la página web del Ayuntamiento a través de los diferentes carteles que han diseñado los más jóvenes de la población. Ellos son los autores tanto del cartel principal como de los del campeonato de mus y la tamborrada familiar.

«Para disfrutar del barrio»

Por último, tomó la palabra Rut Pousada, representante de Altzate Auzo Elkartea. En su intervención, destacó la ilusión de la asociación y aseguró que han dedicado más esfuerzos que nunca en perseguir algunos objetivos: «Uno de los objetivos principales de la comisión de fiestas de este año ha sido fomentar la colaboración y la solidaridad entre diferentes agentes e instituciones de la localidad. Una de ellas ha sido la toma de contacto creada con Lezo Institutua. Por ejemplo, en la sardinada tendremos al alumnado de cuarto de DBH recaudando dinero para el viaje de fin de curso, y en caso de mal tiempo, nos han permitido realizar las actividades en la cancha del instituto».

Desde Altzate invitaron a toda la ciudadanía a participar en las fiestas de Altamira, dado que representarán «una gran oportunidad para disfrutar del barrio y del buen ambiente».

El concejal de Cultura, Jon Legorburu, recordó que «las fiestas son de todas y todos» y subrayó la importancia de que sean euskaldunes, igualitarias, sostenibles y, sobre todo, libres de todo tipo de agresiones.