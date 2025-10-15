Lezo recibirá 750.000 euros del Fondo Regional de Desarrollo Europeo

El equipo de Gobierno municipal al completo realizó ayer una valoración de la ayuda obtenida para el Ayuntamiento.

Elena Viñas lezo. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:47 Comenta Compartir

Los Ayuntamientos de Errenteria, Oiartzun, Lezo y Pasaia obtendrán, a través del Fondo Europeo FEDER, destinado a los Planes de Desarrollo Urbano Sostenible, una financiación de 5,5 millones de euros. Lezo recibirá alrededor de 750.000 euros del FEDER y financiará algunas de las mejoras recogidas en el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible.

Los proyectos locales se dividen en tres grandes líneas de trabajo: accesibilidad, regeneración de espacios públicos e inclusión social. Dentro de estas líneas el Ayuntamiento subvencionará el desarrollo de diversos proyectos y financiará los que se prevé desarrollar entre 2025 y 2029.

En cuanto a la accesibilidad, el proyecto principal es la regeneración de Jaizkibel Hiribidea y la mejora de la accesibilidad. Para hacerla más habitable y amable para la ciudadanía, se potenciará la movilidad sostenible y se crearán espacios seguros y agradables para peatones. La dinámica actual de Jaizkibel Hirbidea puede dificultar tanto la accesibilidad como la circulación peatonal, por lo que se replanteará el propio espacio y se trabajarán las posibilidades que ofrece. Estos trabajos tienen un presupuesto de 858.121,95 euros.

«La subvención supone un paso importante dentro de la estrategia para lograr un Lezo más cómodo y habitable»

Con la reforma de los espacios públicos, el pueblo será más amable y habitable, el objetivo principal es la adaptación y regeneración de espacios naturales. Entre ellos, el Ayuntamiento dará pasos en la naturalización de las calles que incluye el proyecto SCORE, concretamente en la calle Aralar. Por otro lado, también tiene previsto reformar el parque de Altamira, haciendo más accesible el barrio, tanto el anfiteatro como la zona se acondicionarán y se convertirán en un parque más agradable. El presupuesto es de 404.417,77 euros.

Finalmente, otro de los puntos importantes del plan es la creación de recursos para la inclusión social. Por ello, junto con los ayuntamientos de Oiartzun y Pasaia, creará un centro de día para personas en situación de exclusión. El presupuesto para la adecuación del centro de protección social es de 594.442,84 euros.

El Gobierno municipal de Lezo hace una valoración «positiva» de la aprobación de la subvención. Subraya que «es un recurso importante para hacer cambios que van a tener una transformación positiva en Lezo. De hecho, todos los trabajos que gestionará el Ayuntamiento tendrán un presupuesto superior a los 2 millones de euros y con la ayuda recibida del fondo europeo FEDER podrá financiar en torno al 35% del presupuesto».

A través del FEDER, el Consistorio podrá realizar importantes obras de mejora, entre ellas varios proyectos del plan de legislatura. El equipo de Gobierno señala que la subvención supone «un paso importante dentro de la estrategia para lograr un Lezo más cómodo y habitable».

Con una mirada más amplia, y adquiriendo una dimensión comarcal, se han abierto nuevas posibilidades y caminos. La existencia de una estrategia regional requiere un mayor esfuerzo y recursos en el proceso de elaboración del plan. El Gobierno insiste en que la aprobación es fruto de una buena gestión y reafirma su compromiso con la construcción de un Lezo más habitable.