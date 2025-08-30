La Escuela de Música de Lezo Tomás Garbizu abre su plazo de inscripción

El plazo de inscripción para el curso 2025-2026 en la Escuela Municipal de Música de Lezo Tomás Garbizu se abrirá la próxima semana; en concreto, del 1 al 5 de septiembre de 10.30 a 13.00 horas. El centro abrió el primer plazo de matrícula a finales del curso anterior. La próxima semana abrirá el segundo plazo.

Como todos los años, la oferta educativa estará compuesta por una amplia variedad de instrumentos y disciplinas, para todas las edades y para todas aquellas personas que quieran trabajar sobre diferentes ramas musicales. En este segundo plazo todavía se podrán inscribir en diversos instrumentos y otros cursos.

Sigue habiendo plazas vacantes para aprender pandero, clarinete, saxofón, txistu, violín, viola y trompeta. Por otra parte, dentro de las formaciones complementarias, aún hay disponibilidad en música y movimiento, lenguaje musical, formación musical, grupo instrumental y grupo coral.

Esta escuela se ha consolidado como referente en la formación musical, ofreciendo una educación de calidad y fomentando el desarrollo artístico del alumnado.