Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Lezo

La Escuela de Música de Lezo Tomás Garbizu abre su plazo de inscripción

E. V.

lezo.

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:30

El plazo de inscripción para el curso 2025-2026 en la Escuela Municipal de Música de Lezo Tomás Garbizu se abrirá la próxima semana; en concreto, del 1 al 5 de septiembre de 10.30 a 13.00 horas. El centro abrió el primer plazo de matrícula a finales del curso anterior. La próxima semana abrirá el segundo plazo.

Como todos los años, la oferta educativa estará compuesta por una amplia variedad de instrumentos y disciplinas, para todas las edades y para todas aquellas personas que quieran trabajar sobre diferentes ramas musicales. En este segundo plazo todavía se podrán inscribir en diversos instrumentos y otros cursos.

Sigue habiendo plazas vacantes para aprender pandero, clarinete, saxofón, txistu, violín, viola y trompeta. Por otra parte, dentro de las formaciones complementarias, aún hay disponibilidad en música y movimiento, lenguaje musical, formación musical, grupo instrumental y grupo coral.

Esta escuela se ha consolidado como referente en la formación musical, ofreciendo una educación de calidad y fomentando el desarrollo artístico del alumnado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3

    Imanol se estrena con derrota por goleada en la primera división saudí
  4. 4

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  5. 5 «Lo estaban pasando muy mal, se les veía con miedo»
  6. 6

    Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos
  7. 7

    La Real ata la compra de Carlos Soler
  8. 8

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  9. 9

    El racismo y la xenofobia están detrás de más de seis de cada diez delitos de odio en Gipuzkoa
  10. 10 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Escuela de Música de Lezo Tomás Garbizu abre su plazo de inscripción