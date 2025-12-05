Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lezo

La cantante Ilargi presentará mañana su nuevo disco en la Azoka de Durango

E. V.

Lezo.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:22

Comenta

La joven cantante lezoarra Ilargi es una de las creadoras de la comarca de Oarsoaldea que cuenta con presencia en la nueva edición de la Azoka de Durango, donde tiene previsto dar a conocer su último trabajo discográfico, el titulado 'Dolu(s)min'.

La presentación tendrá lugar mañana, domingo, de 13.20 a 13.50 horas, en el espacio denominado Ahotsenea Musika – Plateruena. El suyo es uno de la más de una treintena de discos que han visto la luz en Euskal Herria y que podrán escucharse en el mencionado escenario hasta el próximo lunes.

El público tendrá la oportunidad de ver cómo la artista nacida en el año 2000 en Lezo interpreta en este espacio los temas que ha lanzado más recientemente. Ese es el caso de 'Jaizkibel', una canción que nació de un sueño vivido en pleno proceso de duelo tras el fallecimiento de su padre, Mikel Arrizabalaga.

Además, Ilargi firma todos los días, en Musikaren plaza 28, ejemplares de su CD. Hoy lo hará desde las 10.30 y hasta las 20.00 horas. Mañana repetirá, pero de 10.30 a 12.30 y de 15.30 a 20.00 horas; y el lunes, de 10.30 a 18.30 horas.

Al igual que ella, el escritor oiartzuarra Antton Kazabon también presenta sus últimos libros. Hoy estará en Saguganbara.

