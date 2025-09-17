Abren el plazo de adhesión al programa Lezo Bonuak para negocios locales

El Ayuntamiento y Lezokoak, la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Lezo, informan que, desde este pasado lunes, los establecimientos interesados pueden solicitar ... su adhesión a la iniciativa Lezo Bonuak, una campaña de dinamización comercial que busca fomentar el consumo local y apoyar al pequeño comercio del municipio.

El objetivo es «reforzar el comercio de proximidad, premiar la fidelidad de los consumidores locales y generar un impacto positivo en la economía del municipio». Así lo informan sus responsables a través de una nota de prensa.

En el mismo texto, responsables del Ayuntamiento de Lezo, la asociación Lezokoak y la Agencia de Desarrollo comarcal Oarsoaldea animan a todos los establecimientos locales que se reparten por la localidad a participar en esta iniciativa, ya que, tal y como manifiestan, ha demostrado ser una herramienta «eficaz» a la hora de fortalecer el comercio de proximidad.

Según explican los tres entes en su nota de prensa, «podrán adherirse a la iniciativa todos aquellos establecimientos de Lezo que cumplan con los requisitos establecidos en las bases de participación, independientemente de si están asociados o no a Lezokoak».

Hasta el 29 de septiembre

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 29 de septiembre y el trámite deberá realizarse de forma online, a través del portal de ayudas y subvenciones de Oarsoaldea.

Para poder completar el proceso, será imprescindible disponer de un certificado electrónico que permita la identificación digital del establecimiento solicitante.

Toda la información relativa al programa (las bases, los requisitos y la documentación necesaria) se encuentra disponible en la página web de la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea (https://www.oarsoaldea.eus/documents/d/guest/oinarriak-lezo-bonuak-2025-2-pdf).

Cada bono tiene un precio de 3,5 euros, con los que se pueden realizar compras de 5 euros. La diferencia de 1,5 euros será asumida por el Ayuntamiento. Estos bonos tendrán validez desde el 13 de octubre hasta el 30 de noviembre de este mismo año y podrán ser adquiridos por personas mayores de 18 años de edad.

Los bonos deberán utilizarse en el punto de venta donde se hayan adquirido y la compra mínima debe ser de 5 euros. Si el precio de compra es inferior al importe de los bonos que se van a utilizar, no habrá devolución en metálico.

Servicio de ayuda

La Agencia de Desarrollo Oarsoaldea pone a disposición de los establecimientos interesados de Lezo un servicio de asesoramiento y acompañamiento tanto para resolver dudas como para facilitar la tramitación y presentación de las solicitudes.

Para ello, las personas responsables de los negocios pueden contactar directamente con el equipo técnico de Oarsoaldea llamando al número de teléfono 943 494 129 o enviando un correo electrónico a la dirección de email enpresa@oarsoaldea.eus.

Desde Oarsoaldea se recomienda no esperar al último momento para realizar consultas, con el fin de garantizar «una atención adecuada y personalizada» de los interesados.