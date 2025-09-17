Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los comercios situados en el casco antiguo de Lezo. ARIZMENDI

Lezo

Abren el plazo de adhesión al programa Lezo Bonuak para negocios locales

La campaña pretende «reforzar el comercio de proximidad, premiar la fidelidad de los consumidores locales y generar un impacto positivo en la economía»

Elena Viñas

Elena Viñas

Lezo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:56

El Ayuntamiento y Lezokoak, la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Lezo, informan que, desde este pasado lunes, los establecimientos interesados pueden solicitar ... su adhesión a la iniciativa Lezo Bonuak, una campaña de dinamización comercial que busca fomentar el consumo local y apoyar al pequeño comercio del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  4. 4

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  5. 5 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  6. 6

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  7. 7 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  8. 8 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  9. 9 «A partir de ahora solo podemos dar clases de euskera a personas extranjeras, es incomprensible»
  10. 10 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Abren el plazo de adhesión al programa Lezo Bonuak para negocios locales

Abren el plazo de adhesión al programa Lezo Bonuak para negocios locales