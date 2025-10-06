Vuelve Familia Laguna

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El programa Familia Laguna está de vuelta en los seis centros de Educación Infantil y Primaria del municipio. Un año más, se necesitan voluntarios para realizar una acogida adecuada a las familias que han migrado a Errenteria. La iniciativa, que dura de noviembre a junio, pretende dar la bienvenida a las familias recién llegadas y facilitar su proceso migratorio, fomentando las relaciones interculturales entre las familias de los centros escolares. Durante el mes de octubre, permanecerá abierta la inscripción de las familias interesadas en participar en este curso y se podrá realizar a través del enlace a la página web del programa o en la secretaría de los citados centros escolares.