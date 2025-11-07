El Touring visita Rezola para sumar por séptimo encuentro consecutivo

Martin Sansinenea Errenteria. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El Touring se enfrentará esta tarde al Añorga en Rezola a partir de las 19.00 horas. Un encuentro en el que los de Carlos García podrían sumar su séptimo partido consecutivo sin perder, lo que supondría alargar una racha que sin duda está permitiendo a los rojillos firmar una gran temporada. En cuanto a la posibilidad de sumar de nuevo, parece que el rival es el apropiado, pues el Añorga suma tan solo cinco puntos con una victoria, dos empates y seis derrotas en liga.

Números que no son buenos, pero no habrá que fiarse. Como ha repetido en numerosas ocasiones el técnico del conjunto galletero, «en esta competición aunque el rival no esté con buenos resultados nunca te puede fiar». Menos aún cuando el encuentro se disputa lejos de casa.

Sin embargo, el Touring está dejando buenas sensaciones, sobre todo en Fanderia donde suma tres victorias consecutivas. La última, el pasado fin de semana ante la Cultural de Durango confirmó que los de Carlos García ya saben a la perfección qué es lo que hay que hacer para poder ganar los partidos. Una buena defensa y colmillo arriba. Una operación que resolvieron a las mil maravillas. En esta línea, la defensa está siendo clave.

Los rojillos son junto al Pasaia el equipo menos goleado con cinco goles. Cinco goles en nueve jornadas, una cifra que demuestra la seriedad de la zaga. No obstante, ya aunque contra el Durango se atinaron las ocasiones, lo cierto es que en ataque hay que mejorar, puesto que el conjunto galletero solo suma diez goles a favor.

Por este motivo, la visita a Rezola será una prueba más en la que se determinará el nivel de juego del equipo lejos de casa.