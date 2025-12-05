El Touring arranca un mes de diciembre en el que el play off es el objetivo

Tras haber dormido 13 noches en el segundo puesto de la clasificación, el Touring volverá a saltar al terreno de juego esta tarde para ... medirse al Aurrera en un auténtico partidazo. Y es que a partir de las 16.30 horas, Fanderia acogerá un duelo entre el segundo y el tercero en la clasificación.

Un choque que sin duda promete ser emocionante, y con el que los rojillos pueden volver a demostrar que su posición en la tabla no es casualidad. En este aspecto, tras haber vencido al Leioa lejos de casa en el último encuentro, parece que las sensaciones en el conjunto galletero no pueden ser mejores. Buen juego, buen ambiente y un equipo que demuestra en cada partido que puede vencer a cualquiera. Qué más se puede pedir.

Probablemente algunos quieran vencer esta tarde, algo que sin duda está en las manos de una plantilla que suma nueve partidos consecutivos sin perder. En esta racha, que se prolonga desde el 27 de septiembre, el Touring ha sumado cinco derrotas y cuatro empates. En este aspecto, el conjunto dirigido por Carlos García ha encajado tan solo cuatro goles desde entonces.

Cifras que le sitúan como la mejor defensa con tan solo siete encajados en total. Una solidez atrás que está siendo acompañada por una buena faceta goleadora que explotó ante el Leioa con tres tantos en la primera mitad. Dicho duelo puso la guinda antes de un parón que sin duda habrán agradecido los jugadores.

No obstante, esta tarde toca volver al trabajo frente a su público que sin duda se encontrará ansioso por volver a ver jugar a su equipo. En este aspecto, este también será el último choque en casa del año, puesto que las dos últimas jornadas de 2025 (ante el Alavés C y el Zarautz) se disputarán fuera de casa.