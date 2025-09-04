Siete detenidos tras una trifulca en un comercio de alimentación en Errenteria La responsable y uno de los arrestados precisaron asistencia médica tras una riña con armas blancas y cestas de la compra

O. O. G. San Sebastián Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:39 Comenta Compartir

Fue una batalla campal con armas blancas y cestas de la compra que se ha saldado con siete detenidos. Sucedió durante la tarde de ayer ... en un establecimiento de alimentación en el centro de Errenteria, donde los arrestados agarraron todo lo que tenían a mano en el local para agredirse o defenderse. En la trifulca, la responsable del comercio y uno de los arrestados precisaron asistencia médica. La Ertzaintza ha arrestado a siete varones de entre 24 y 42 años de edad, acusados de un delito de riña tumultuaria, lesiones y daños, y próximamente serán puestos a disposición judicial.

Según ha informado este jueves el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los hechos tuvieron lugar poco antes de las 17.00 horas, en el interior de un establecimiento comercial ubicado en un céntrico barrio de Errenteria. En un momento dado comenzó la trifulca, y varios de los implicados llegaron a utilizar cestas de la compra o incluso productos alimenticios del propio establecimiento para agredirse. Tras ser avisada, varias patrullas de la Ertzaintza se personaron en el lugar y procedieron a detener a siete varones. Los agentes se incautaron de un cuchillo, una navaja, un destornillador y un spray de defensa prohibido. Por su parte, la responsable del destablecimiento y uno de los arrestados necesitaron asistencia médica.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión