Siete detenidos tras una trifulca en un comercio de alimentación en Errenteria

La responsable y uno de los arrestados precisaron asistencia médica tras una riña con armas blancas y cestas de la compra

O. O. G.

San Sebastián

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:39

Fue una batalla campal con armas blancas y cestas de la compra que se ha saldado con siete detenidos. Sucedió durante la tarde de ayer ... en un establecimiento de alimentación en el centro de Errenteria, donde los arrestados agarraron todo lo que tenían a mano en el local para agredirse o defenderse. En la trifulca, la responsable del comercio y uno de los arrestados precisaron asistencia médica. La Ertzaintza ha arrestado a siete varones de entre 24 y 42 años de edad, acusados de un delito de riña tumultuaria, lesiones y daños, y próximamente serán puestos a disposición judicial.

