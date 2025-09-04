Así fue la pelea en un comercio de alimentación de Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones» La Ertzaintza detiene a siete varones tras una trifulca en un comercio de alimentación de Errenteria con armas blancas y lanzamientos de cestas de la compra

Fue una batalla campal en la que se esgrimieron armas blancas, volaron melones, cestas y carros de la compra del comercio en el que tres de los implicados al parecer buscaron refugio, en una zona céntrica de Errenteria. Fue tal el fervor de la trifulca que a la Ertzaintza le dio tiempo a enviar varias patrullas y detener a los siete intervinientes, de entre 24 y 42 años. Uno de ellos resultó herido, al igual que una trabajadora del local que le echó valor para tratar de detener la pelea y sobre todo expulsar a los siete varones del local. Según se aprecia en el vídeo de la riña, que se puede ver en la web de este periódico, la mujer fue alcanzada en una mano por una de las cestas que un grupo lanzó al otro. «Ella vio que empezaron a destrozar cosas y con el calentón del momento le salió meterse en medio. Ya le he dicho que nunca más se meta en una pelea porque puede acabar mal», explica la responsable del comercio.

Los hechos sucedieron sobre las 16.45 horas, a plena luz del día. Según esta testigo, «todos estaban bastante desquiciados. Se ve que la bronca la iniciaron en la calle» y tres de los intervinientes «se atrincheraron en la tienda», justo tras franquear la entrada. La dependienta, que está ocupada en las cajas de fruta que hay en el exterior del comercio, se percata de la tensión, deja los dos tomates que tenía en la mano y se acerca a los tres varones, que discuten con otro grupo. De la templanza con la que actúa la mujer, se ve que no es la primera vez que se ve en un trance similar.

«Tiraban todo lo que pillaban»

Los atrincherados empiezan a lanzar cestas, y los oponentes responden a melonazo limpio. También vuela alguna naranja. «Lanzaban todo lo que pillaban», dice la responsable, incluido algún carrito metálico. Al menos se aprecia a un chico con un arma blanca, al que la trabajadora llega a agarrar de la espalda y empuja para echarle y a otro que esgrime un paraguas a modo de escudo y un objeto punzante en la otra mano. En un momento dado, la empleada recibe el golpe de una de las cestas que sale por los aires.

«Le dije a mi compañera que no se meta más en una pelea porque puede acabar mal; es habitual los hurtos pero trifulcas así, no»

Según informó el departamento vasco de Seguridad, varias patrullas de la Ertzaintza se personaron en el lugar y procedieron a detener a siete varones, que permanecían en los alrededores. Según la comerciante, «en apenas cinco minutos llegaron los ertzainas», que se incautaron de un cuchillo, una navaja, un destornillador y un espray de defensa prohibido, detalló Seguridad. Los arrestados están acusados de un delito de riña tumultuaria, lesiones y daños, y próximamente serán puestos a disposición judicial. «Tanto aquí como en la tienda de Donostia estamos acostumbradas a vivir momentos de tensión, los hurtos son habituales, pero trifulcas como esta ya no».