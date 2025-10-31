Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

Pump Sistema y el Ayuntamiento organizan una prueba de sokatira

Los equipos estarán formados por tres chicas y tres chicos, y los errenteriarras se enfrentarán a jóvenes de Donostia

Martin Sansinenea

errenteria.

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:20

Las actividades que se desarrollarán en torno al Día del Euskera ya comienzan a conocerse. Y es que en torno a esa fecha nacen varias actividades de todo tipo. Entre ellas se encuentra la Sokatira Txapelketa organizada por Pump Sistema y el Ayuntamiento de Errenteria. Dicha prueba se llevará a cabo el 30 de noviembre a las 12.00 horas en la Alameda (en caso de lluvia se trasladará a el frontón Agustina Otaola para garantizar que las tareas se desarrollen con normalidad). Asimismo, durante la jornada también se llevarán a cabo otro tipo de trabajos propios de las herri kirolak.

El formato del desafío será entre vecinos de Errenteria y vecinos de Donostia. Por tanto, con esta sokatira se invita a que los jóvenes de ambas localidades se unan a esta prueba. En este aspecto, cabe destacar que los equipos estarán formados por tres chicas y tres chicos.

En caso de querer participar en dicho evento basta con enviar un email a sokatiratxapelketa@gmail.com. Por su parte, en las pruebas solo podrán participar las personas que sean mayores de edad. A pesar de ello desde la organización animan a los jóvenes de ambas localidades a que se apunten.

Con esta actividad las herri kirolak volverán a la villa galletera tras la buena acogida que tuvieron. Y es que en esta línea, cabe recordar que Pump Sistema ya organizó un evento parecido en el pasado mes de mayo en la villa galletera. La sokatira y las demás pruebas reunieron a cientos de jóvenes en la carpa instalada en la Alameda. En esa ocasión, el desafío se llevó a cabo contra jóvenes de Lezo.

Muchos recordarán que los vecinos vencieron en las distintas pruebas de herri kirolak, aunque posteriormente los errenteriarras vencieron en la prueba de sokatira.

