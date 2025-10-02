El Partido Popular denuncia «el afán recaudatorio del Gobierno municipal»

Martin Sansinenea errenteria. Jueves, 2 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Tras la presentación de las ordenanzas fiscales por parte del equipo de gobierno, el Partido Popular lamenta que «se vuelve a reflejar su «desconexión con la realidad social y económica del municipio». Antonio Vicente, representante popular en el Ayuntamiento de Errenteria, destaca que «en plena crisis de inflación, con familias que apenas llegan a fin de mes y con autónomos y pymes que luchan por mantenerse abiertos, el Gobierno municipal insiste en subir impuestos, tasas y precios públicos de manera generalizada, con un incremento del 2,4% en prácticamente todas las figuras fiscales».

Por ello, el PP errenteriarra apuesta por « un paquete completo de modificaciones, basadas en la moderación fiscal, el incentivo a la actividad económica y el apoyo directo a familias y empresas». En primer lugar, se encuentra la congelación del IBI, algo que ya anunció el Gobierno, pero «rebajando del 0,600% al 0,500% el tipo en suelo industrial y terciario con el objetivo de atraer inversión».

En cuanto al Impuesto sobre Actividades económicas, los populares proponen que se bonifique con un 50% durante tres años a nuevas empresas y startups locales, para que Errenteria sea un lugar atractivo donde emprender. Asimismo piden que el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se reduzca del tipo del 5% al 3,75% para impulsar rehabilitación, regeneración urbana y eficiencia energética.

Respecto a la plusvalía, Vicente cree que «habría que hacer una bonificación del 95% en herencias y donaciones familiares, protegiendo el patrimonio de nuestros vecinos y la continuidad de los negocios locales».

Por su parte, el grupo propone una ampliación de bonificaciones en el Impuesto de Circulación. En concreto, del 95% a eléctricos durante 15 años, 75% a híbridos enchufables, 50% a vehículos de hidrógeno y 50% a autónomos y pymes que renueven su flota. En esta línea exigen una congelación de la OTA para residentes, exención del 100% a eléctricos y bonificación del 50% a híbridos enchufables.

En cuanto a la tasa de agua y alcantarillado, el PP opina que habría que proponer una bonificación del 25% a las familias numerosas y del 20% a los autónomos y pymes, al mismo tiempo que se realiza un incremento del 5% a grandes consumidores industriales.

En lo que respecta a los precios públicos, tales como los que se cobran en eventos culturales o instalaciones deportivas municipales, el PP propone que se congele para menores, familias numerosas y mayores y se les bonifique con un 30%. Asimismo se establece una subida del 3% únicamente en servicios no esenciales.

«Nuestra visión es clara: no castigar a quienes cumplen, sino premiar a quienes invierten, innovan y trabajan por Errenteria», asegura. En este sentido,afirma que «frente a un gobierno que cree en la recaudación automática y en la intervención constante, el Partido Popular defiende una fiscalidad justa y equilibrada», señalan los representantes populares.