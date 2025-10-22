Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

Madanra llama a la ciudadanía para participar en el VII Mercadillo Solidario

M. S.

Errenteria.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:09

La asociación Mindara llevará a cabo una reunión en torno a la preparación el VII Mercadillo Solidario de Mindara el próximo miércoles, a las 17.00 horas en la sala Reina. Dicha reunión incluirá una conversación abierta y dinámicas participativas centradas en los beneficios que genera la implicación ciudadana en causas sociales, tanto a nivel individual como colectivo.

Además, será una ocasión clave para generar ideas y propuestas para el VII Mercadillo Solidario de Mindara, un evento ya consolidado en el calendario local, que este año se celebrará el 13 de diciembre en el patio del Koldo Mitxelena.

Desde Mindara se hace un llamamiento a «personas, colectivos, asociaciones y cualquier persona interesada en formar parte activa del cambio social a unirse a esta jornada de intercambio, creatividad y compromiso».

