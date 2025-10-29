Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

Todo listo para que la Gau Beltza vuelva a llenar de terror las calles de la villa

M. S.

Errenteria.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:36

24 horas son las que quedan para llegar a la noche más terrorífica del año. De la mano de Orereta Ikastola se llevará a cabo la Ruta de la Calabaza, una caminata llena de sorpresas que arrancará a las 19.30 horas desde la calle Santa Clara y finalizará en la plaza Lehendakari Agirre al cabo de una hora, habiendo recorrido varias calles del centro de la villa galletera.

En compañía del carro de la calabaza, Kuiandere, los zancos, la música y la danza, y bajo la luz de las antorchas y los candiles, disfrazados, se despedirá la época de la cosecha y se entrará en invierno. Finalizados los espectáculos, la fiesta finalizará con los jirones del toro de fuego, los sustos asados en la Olla de los Miedos y la comida de castañas.

En caso de querer participar en dicha jornada, los errenteriarras lo tendrán muy fácil puesto que como destacan desde Orereta Ikastola, «hay varias maneras de implicarse en esta jornada». Por ejemplo, recorriendo la Ruta de la Calabaza, a poder ser, disfrazados con ropas y complementos viejos de casa. Del mismo modo, los organizadores invitan a decorar las casas. Además, quienes lo deseen podrán participar escribiendo los miedos en un papel para quemarlos en la Olla de los Miedos que estará en la plaza Lehendakari Agirre.

