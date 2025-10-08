Lekuona Fabrika acoge un espectáculo para sensibilizar sobre el Trastorno del Lenguaje
'Aitziber eta Lau Urtaroak' es el título de la obra que cuenta con la colaboración de Andra Mari Abesbatza
Martin Sansinenea
Errenteria
Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:22
El Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL), es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la adquisición y el desarrollo del lenguaje, manifestándose en problemas para ... comprender o producir el lenguaje.
Dicho trastorno se caracteriza por un retraso en la aparición del habla, omisión de palabras, dificultad en la conjugación verbal, y uso incorrecto de pronombres. Esta es la manera en la que viven algunas personas que conforman nuestra sociedad, en concreto una cifra de población que ronda entre el 3% y el 7%.
Por ello, este viernes, 10 de octubre, a las 19.00 tendrá lugar en Lekuona Fabrika un espectáculo fruto de la colaboración de Andra Mari Abesbatza y TEL Euskadi que tiene como objetivo sensibilizar, difundir y reivindicar una realidad que es para muchos y muchas invisible.
En esta cita se presentará 'Aitziber eta lau urtaroak', un cuento especial que aborda la experiencia del TDL a través de tres protagonistas: una niña, su aitona y su amona. Un relato íntimo que busca que los menores con este trastorno se reconozcan en sus personajes y que sus iguales y su entorno les comprendan y empaticen con ellos.
El cuento será narrado por tres contadoras de historias y acompañado por la música de Antonio Vivaldi, interpretada por la orquesta de Andra Mari Abesbatza. Una propuesta que une palabras, imágenes y música para dar visibilidad al TDL. Desde la organización animan a que se sume toda aquella persona que quiera. Para poder acudir, a pesar de que el espectáculo es gratuito, habrá que reservar las entradas en la web de sarrerak.errenteria.eus.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión