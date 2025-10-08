Lekuona Fabrika acoge un espectáculo para sensibilizar sobre el Trastorno del Lenguaje

El Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL), es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la adquisición y el desarrollo del lenguaje, manifestándose en problemas para ... comprender o producir el lenguaje.

Dicho trastorno se caracteriza por un retraso en la aparición del habla, omisión de palabras, dificultad en la conjugación verbal, y uso incorrecto de pronombres. Esta es la manera en la que viven algunas personas que conforman nuestra sociedad, en concreto una cifra de población que ronda entre el 3% y el 7%.

Por ello, este viernes, 10 de octubre, a las 19.00 tendrá lugar en Lekuona Fabrika un espectáculo fruto de la colaboración de Andra Mari Abesbatza y TEL Euskadi que tiene como objetivo sensibilizar, difundir y reivindicar una realidad que es para muchos y muchas invisible.

En esta cita se presentará 'Aitziber eta lau urtaroak', un cuento especial que aborda la experiencia del TDL a través de tres protagonistas: una niña, su aitona y su amona. Un relato íntimo que busca que los menores con este trastorno se reconozcan en sus personajes y que sus iguales y su entorno les comprendan y empaticen con ellos.

El cuento será narrado por tres contadoras de historias y acompañado por la música de Antonio Vivaldi, interpretada por la orquesta de Andra Mari Abesbatza. Una propuesta que une palabras, imágenes y música para dar visibilidad al TDL. Desde la organización animan a que se sume toda aquella persona que quiera. Para poder acudir, a pesar de que el espectáculo es gratuito, habrá que reservar las entradas en la web de sarrerak.errenteria.eus.