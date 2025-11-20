Errenteria elige a Tim Burton como la temática para los próximos Carnavales

La temática de Tim Burton ha sido elegida para ser la protagonista en los carnavales de Errenteria del 2026. Así lo han decidido los errenteriarras ... que durante el mes de noviembre depositaron sus votos en Lekuona Fabrika, Aldakoenea o el Ayuntamiento.

En total se han depositado 745 votos, de los cuales 426, más de la mitad, votaron a favor de la temática de Tim Barton. Seguidamente estaba Egipto (113) Agatha Ruiz de la Prada (64), Baserria (59), Folclore (52) y 31 votos nulos. Con estos resultados, la Comisión de Carnavales ha querido hacer un especial llamamiento a bares, comercios, cuadrillas y particulares para que preparen su disfraz relacionado con Tim Burton.

Y es que como es habitual en los últimos años, la comisión organizadora busca que los propios errenteriarras formen parte de las fiestas que se desarrollan en la localidad galletera.

Con esta decisión se cierra una fase más de la preparación de los carnavales, que continúa avanzando de la mano de la comisión de carnavales, que se reunió el pasado miércoles por la tarde para hacer el anuncio. De este modo, ese grupo de personas continúa trabajando con ganas y ahinco en la organización de los dias de carnavales que se celebraran entre el 12 y el 17 de febrero de 2026 (el fin de semana anterior tendrán lugar los desfiles de caldereros y caldereras)