La comisión organizadora junto a la concejal de cultura Maite Gartzia

Errenteria elige a Tim Burton como la temática para los próximos Carnavales

La comisión organizadora ha dado a conocer el resultado de la votación que se ha llevado a cabo a lo largo de noviembre

Martin Sansinenea

Errenteria

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:18

La temática de Tim Burton ha sido elegida para ser la protagonista en los carnavales de Errenteria del 2026. Así lo han decidido los errenteriarras ... que durante el mes de noviembre depositaron sus votos en Lekuona Fabrika, Aldakoenea o el Ayuntamiento.

