El Ereintza Bitek firma su tercera victoria consecutiva en un duelo «muy duro»

El Ereintza Bitek volvió a ganar. Algo que no parece una novedad en esta temporada ya que el conjunto errenteriarra suma tres de tres. ... Una marca que demuestra que la plantilla se encuentra centrada en lograr los objetivos de la temporada.

El marcador fue de 23-20 frente a un Urduliz que plantó cara. «Desde el principio empezamos muy enchufadas, hubo mucha intensidad y desde el comienzo demostramos que queríamos vencer», asegura Urko Elustondo, técnico del Ereintza Bitek. A pesar de ello, el Urduliz fue un rival «muy duro». Y es que como recuerda el entrenador, «tenían jugadoras que corrían mucho, y aunque nosotras intentamos salir a la contra, su velocidad en el repliegue nos complicó mucho».

En este aspecto, la defensa volvió a ser fundamental en el partido. «Al descanso solo encajamos ocho goles», afirma satisfecho. A pesar de ello, el ataque no estuvo fino. «Del mismo modo que encajamos pocos goles no fuimos capaces de generar y en la primera media hora solo firmamos once goles».

El Ereintza Bitek continúa líder a pesar de que el Orio Eragin y el Malape Taberna Elgoibar también han firmado pleno de triunfos

Una situación que contrasta con los encuentros anteriores en los que el Ereintza era una máquina de crear goles. Por ello, Elustondo recuerda que «es algo que ya nos ocurría el año pasado y que tenemos que seguir puliendo».

No obstante, el entrenador achaca esta falta de efectividad al rival. «Pienso que hicimos un gran partido, pero el Urduliz fue un equipo que supo defender a un gran nivel. Fallamos ocasiones dentro de lo permitido por lo que estoy satisfecho».

Líderes por goles

A pesar de haber bajado un poco el nivel ofensivo, el Ereintza continúa manteniendo el liderato con seis puntos, firmando así un comienzo perfecto. Y es que además de las errenteriarras, el Zuhegan Orio Eragin y el Malape Taberna Elgoibar se mantienen también con pleno de victorias. No obstante, ninguno de estos equipos puede igualar el gol average del Ereintza Bitek que se encuentra en un +29.

Las oriotarras suman un +22 mientras que las de Elgoibar tienen un +20. Cifras que se deben gracias a la faceta defensiva ya que ambos equipos han anotado en total siete goles más que la plantilla de Elustondo. Sin embargo, Zuhegan Orio Eragin ha recibido 68 mientras que las elgoibartarras han recibido 70, 18 y 16 goles más que el Ereintza Bitek, que ha recibido tan solo 54.