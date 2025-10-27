Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Ereintza avanza con paso firme. Ereintza Eskubaloia

Errenteria

El Ereintza Bitek firma su tercera victoria consecutiva en un duelo «muy duro»

Los de Urko Elustondo vencieron 23-20 al Urduliz en un duelo en el que «el gran nivel del rival nos complicó las cosas en ataque»

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:21

Comenta

El Ereintza Bitek volvió a ganar. Algo que no parece una novedad en esta temporada ya que el conjunto errenteriarra suma tres de tres. ... Una marca que demuestra que la plantilla se encuentra centrada en lograr los objetivos de la temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  2. 2 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena
  4. 4

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  5. 5

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  6. 6

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  7. 7 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  8. 8 Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»
  9. 9 Panaderías históricas de Gipuzkoa bajan la persiana para siempre: «La gente no quiere trabajos exigentes»
  10. 10

    Milei: «Es una consagración histórica, lo peor ya pasó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ereintza Bitek firma su tercera victoria consecutiva en un duelo «muy duro»

El Ereintza Bitek firma su tercera victoria consecutiva en un duelo «muy duro»