«Creo que estamos un punto por encima, pero hay que demostrarlo»

El equipo sénior masculino de Hibaika lo tiene todo listo para arrancar su andadura en una nueva temporada de remo. Lo hará este sábado en ... Astillero en la liga ARC2. El equipo dirigido por Dumitru Daniel Cobjac, surcará las aguas de Astillero para dar inicio a una liga «en la que tenemos ganas de demostrar lo que podemos hacer», asegura el técnico, que se estrena con Hibaika.

Y es que la pretemporada ha sido buena para los remeros de Hibaika. Por ello, Dani asegura que «la temporada puede ser muy bonita». Bajo su mando, los 21 remeros que conforman la plantilla tratarán durante doce regatas dar el máximo para lograr ascender de categoría.

–¿Cómo se consumó el fichaje por Hibaika?

Equipo «Fuera de la trainera son una cuadrilla de amigos, y a la hora de remar eso es fundamental»

–Conocí a David Iglesias, el entrenador del año pasado. Nos encontramos un día en un restaurante a la hora de comer y me dijo que lo iba a dejar para ver si me interesa el puesto. Le dije que iba a hablar en casa con la familia para ver qué les parecía. No tuvieron ningún problema y así es como acabé aquí.

–¿Cómo ha visto al equipo y cómo has enfocado la pretemporada para llegar bien?

–Vamos a empezar con la preparación de invierno. Los chicos han hecho unos resultados bastante buenos. De ahí ha empezado un poco la ilusión por ver qué tal vamos. Tras ello se encuentran las dos regatas que hemos tenido en la pretemporada, que creo que han superado las espectativas que teníamos en el club. Creo que la preparación física ha cambiado y los remeros lo notan.

–¿Qué han retocado en esa preparación para que la plantilla esté mejor?

–Tenemos un nuevo preparador físico, Unai Amenabar, y creo que su incorporación junto al trabajo que ya había ha demostrado ser efectivo.

–¿Cuál cree que es el punto fuerte que tiene la plantilla de Hibaika en esta temporada?

–El punto fuerte que tienen los remeros es que son un equipo. Lo que han conseguido antes de que llegase yo es que tenían un grupo hecho, y eso es fundamental. Fuera de la trainera son una cuadrilla de amigos, y a la hora de remar es fundamental, ya que cada uno se conoce a la perfección.

–¿Cree que el equipo tiene que mejorar en algún aspecto?

–Creo que remar en mar abierto es lo fundamental. Y esto es algo en lo que hemos ido trabajando, y aunque se puede mejorar, los chavales han notado que se sienten mucho más agusto que antes en mar abierto. Al fin y al cabo, diría que prácticamente cualquier persona puede remar en una bahía, pero donde de verdad se ve quien es el más fuerte es en la mar.

–En cuanto a la primera regata que se disputa hoy en Astillero, ¿qué sensaciones tiene?

–Las sensaciones a lo largo de toda la pretemporada han sido muy buenas, y creo que el equipo tiene muchas ganas de salir a competir y ver realmente cómo estamos todos.

–¿Cómo ve a sus rivales?

–Los dos resultados de las regatas de pretemporada han sido muy buenos y hemos dejado atrás a la mayoría de rivales. El único interrogante que tenemos es con Orio B, porque no nos ha tocado con ellos. En invierno nos enfrentamos a ellos, pero fue una mezcla entre el equipo A y B, por lo que no nos sirve para medir las fuerzas.

–No obstante, ¿cree que está un punto por encima del resto de traineras antes de que inicie la liga?

–Esa es mi sensación. Estamos un punto por encima de todos de la liga en ese momento. Pero eso luego hay que demostrarlo ahí fuera, regata tras regata. No obstante, y como no puede ser de otra manera, creo que va a ser una liga muy disputada. No hay que tener miedo a ganar.

–El remo es una disciplina muy sacrificada, ¿cómo compaginan los remeros su faceta deportiva y personal?

–Es algo que sale solo. A una persona le gusta mucho hacer algo todo sale de manera sencilla. Aunque hay que destacar que los chicos hacen un gran sacrificio para estar siempre al cien por cien en los entrenamientos,y eso es algo que hay que destacar.

–En cuanto al club, es evidente que se encuentra en una línea ascendente, ¿cómo lo percibe?

–Creo que Hibaika está haciendo un gran trabajo, y se está viendo en los resultados. No obstante, creo que para crecer lo que tenemos que intentar es que haya una cantera verdaderamente importnate, porque lo que nutre a los equipos sénior son los canteranos.

–¿Cómo lograría atraer a más jóvenes al mundo del remo?

–Es complicado. En primer lugar porque a los jóvenes les gusta hacer otro tipo de deportes como podrían ser el fútbol, el balonmano, el baloncesto, etc. No obstante, también veo que los chavales están mucho más con el móvil, y eso evidentemente no ayuda a que se enganchen al deporte.

–Por último, hace mucho que vino de Rumanía, ¿echa de menos su tierra?

–Claro. Es el lugar donde nací y crecí. Sin embargo, llevo muchos años aquí y mis hijos han nacido en Euskadi. Ahora aquí tenemos nuestro hogar, y eso también hace que estemos muy contentos.