Errenteria

El Ayuntamiento se reunirá mañana con los vecinos para valorar el mandato

El acto tendrá lugar a las 18.30 horas en el edificio Aldakonea y será necesario inscribirse para poder acudir

Martin Sansinenea

Errenteria.

Martes, 28 de octubre 2025, 20:00

Comenta

El Ayuntamiento de Errenteria ha organizado un acto de balance de mitad de mandato al que quiere invitar a toda la ciudadanía a participar. Dicha reunión tendrá lugar mañana, jueves 30 de octubre, a las 18.30 horas en el edificio Aldakonea (calle Aldakonea, 2, en Beraun).

El plan para el mandato que comenzó en 2023 se presentó hace dos años. Ahora, el equipo de gobierno municipal quiere analizar la situación de los compromisos adquiridos en este documento y presentar las líneas de actuación para el resto del mandato. La presentación correrá a cargo de los representantes municipales, encabezados por la alcaldesa.

Este será un buen momento para que los ciudadanos de Errenteria puedan escuchar a sus mandatarios, pero también puede ser una oportunidad para presentar ideas.

Por ello, toda la ciudadanía ha sido invitada a este acto. Las personas interesadas en asistir deberán inscribirse previamente en https://errenteria.eus/invitacion, antes de las 14.00 horas de hoy, miércoles 29 de octubre. En caso de tener problemas para inscribirse o no tener acceso a internet, se puede realizar la inscripción en el número de teléfono 943 44 96 00.

Esta reunión se suma a otras que ha llevado a cabo el consistorio a lo largo de esta semana. No obstante, los encuentros que tuvieron lugar ayer y el pasado martes en la Sala Reina y Aldakoenea tenían como tema central crear propuestas sobre Plan Estratégico 2040 de Errenteria. En dicho proceso, los vecinos han podido hacer propuestas sobre cómo quieren que sea el municipio.

