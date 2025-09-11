Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La foto de familia de EH Bildu con los dirigentes entrantes y salientes EH Bildu

Alazne Korta y Aitor Zorzano dejan de ser concejales

EH Bildu anuncia que Naroa Zabala e Idoia Pikabea serán el relevo en el Ayuntamiento

Martin Sansinenea

Errenteria

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:00

El ecuador de la legislatura ha pasado hace poco y con ello el Gobierno Municipal presenta cambios en dos de las concejalías. En una nota, ... el partido de izquierda abertzale, EH Bildu, ha presentado las nuevas caras que conformarán el gobierno liderado por la alcaldesa Aizpea Otaegi. «Queremos dar a conocer a la ciudadanía los cambios que se van a dar en los próximos días en el grupo municipal, pero también queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a las personas que van a protagonizar estos cambios», aseguran desde la formación.

