Alazne Korta y Aitor Zorzano dejan de ser concejales
EH Bildu anuncia que Naroa Zabala e Idoia Pikabea serán el relevo en el Ayuntamiento
Martin Sansinenea
Errenteria
Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:00
El ecuador de la legislatura ha pasado hace poco y con ello el Gobierno Municipal presenta cambios en dos de las concejalías. En una nota, ... el partido de izquierda abertzale, EH Bildu, ha presentado las nuevas caras que conformarán el gobierno liderado por la alcaldesa Aizpea Otaegi. «Queremos dar a conocer a la ciudadanía los cambios que se van a dar en los próximos días en el grupo municipal, pero también queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a las personas que van a protagonizar estos cambios», aseguran desde la formación.
En concreto, Alazne Korta, concejala delegada de secretaría general, contratación y patrimonio y Aitor Zorzano, concejal de juventud dejarán su cargo y tomarán su relevo Naroa Zabala e Idoia Pikabea. En su despedida, EH Bildu ha querido agradecer el trabajo realizado por ambos. «Queremos expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento a la labor realizada por Alazne y Aitor, así como a Idoia y a Naroa por el compromiso y el paso dado.
Por su parte, han recordad que «tanto Alazne como Aitor, aún dejando su responsabilidad como concejales, continuaran desde otros ámbitos con su compromiso en favor de nuestro municipio y de nuestro país». Asimismo, «a través de estos relevos el grupo municipal encara con determinación la segunda mitad del mandato con el objetivo de seguir avanzando en este camino que está transformando Errenteria».
