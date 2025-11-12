Volvo actualiza si XC60 con detalles pequeños pero apreciables

El Volvo XC60 es un modelo redondo y que está teniendo un éxito brutal en ventas. Ahora ha recibido ligeros retoques que mejoran la propuesta de la marca sueca.

A la venta la segunda generación, se han ido haciendo mejoras para mantenerlo actualizado. El último restyling lo acaba de recibir ahora. Son cambios en ... diseño y en confort que no afectan a la gama de motores. Visto desde fuera lo más llamativo es la nueva parrilla que ahora incorpora el distintivo 'iron mark' de Volvo, su emblema representado por un círculo con una flecha hacia arriba a la derecha que representa el símbolo químico para el hierro. Su objetivo es transmitir valores de fuerza, durabilidad, calidad. Junto a la nueva parrilla se añade una nueva toma de aire y se mantiene sus característicos faros con forma de 'martillo de Thor'.

También recibe nuevas opciones dellantas desde las 18 hasta las 22 pulgadas y unas luces traseras oscurecidas para darle un aspecto más moderno. Dentro destacada la pantalla central vertical, de 11,2 pulgadas y flotante. Gracias a la plataforma de cabina Snapdragon de última generación, el sistema de infoentretenimiento con Google integrado es más del doble de rápido que el sistema que se utilizaba hasta ahora, una ventaja.

