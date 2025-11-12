Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Volvo XC60 es un modelo redondo y que está teniendo un éxito brutal en ventas. Ahora ha recibido ligeros retoques que mejoran la propuesta de la marca sueca.
Cambios para rejuvenecer

Volvo actualiza si XC60 con detalles pequeños pero apreciables

Con todo lo necesario para triunfar, el renovado XC60 llega ahora con una serie de mejoras que pone al día a un modelo que sigue siendo muy interesante. Desde 43.600 euros

Andrés Viedma
Juan Ignacio Viedma

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

A la venta la segunda generación, se han ido haciendo mejoras para mantenerlo actualizado. El último restyling lo acaba de recibir ahora. Son cambios en ... diseño y en confort que no afectan a la gama de motores. Visto desde fuera lo más llamativo es la nueva parrilla que ahora incorpora el distintivo 'iron mark' de Volvo, su emblema representado por un círculo con una flecha hacia arriba a la derecha que representa el símbolo químico para el hierro. Su objetivo es transmitir valores de fuerza, durabilidad, calidad. Junto a la nueva parrilla se añade una nueva toma de aire y se mantiene sus característicos faros con forma de 'martillo de Thor'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  3. 3

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  4. 4 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  5. 5 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  6. 6

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  7. 7

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  8. 8 Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  9. 9 La tienda de moda que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  10. 10 Rechazan la petición de una médica residente de Osakidetza que reclamaba incluir las guardias en sus pagas extra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Volvo actualiza si XC60 con detalles pequeños pero apreciables

Volvo actualiza si XC60 con detalles pequeños pero apreciables