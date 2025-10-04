Torres Hev, primer Suv híbrido de KGM

Lo mejor del Torres Hev, el primer Suv híbrido de KGM de 4,7 metros, es que, a diferencia de lo que han hecho otras ... marcas –adaptando modelos existentes con sistemas electrificados–, se ha rediseñado a fondo para aprovechar la tecnología Dual-Tech con transmisión e-DHT, fruto de la colaboración con BYD, de quien monta la Blade Battery de 73,4 kWh. Como resultado han conseguido un vehículo robusto, con un interior amplio y eficiente, y que incluye la etiqueta ECO de la DGT pegada en el parabrisas.

Exterior atractivo

El Torres Hev mantiene el aspecto musculoso del Torres de combustión, con un frontal con parrilla de seis lamas verticales y faros Led afilados y un capó con unas curiosas agarraderas en los laterales. Por detrás recuerda a un 4x4 clásico, gracias al embellecedor que simula la rueda de repuesto. Solo se aprecia que es un híbrido por el discreto 'Hybrid que figura en el portón.

El interior es amplio y tecnológico. Ofrece un habitáculo presidido por dos pantallas unidas de 12,3 pulgadas, con la interfaz Athena 2.0 y navegador Tom Tom. Aplican la reducción de botones físicos porque la climatización, los modos de conducción y la iluminación ambiental (con 32 colores disponibles) se gestionan desde la pantalla central, cosa que no nos agrada mucho.

Muy espacioso

Con sus 839 litros de maletero, 1.662 con los asientos abatidos, se sitúa entre los más capaces del mercado y la calidad de materiales ha dado un salto respecto a lo que solíamos ver en SsangYong, con plásticos agradables al tacto y ajustes sólidos, haciendo ver que esta es «una nueva identidad» y comienza una nueva era para la marca surcoreana.

Monta un motor térmico de 1,5 litros que entrega 150 CV, a los que se suman otros 177 CV procedentes del eléctrico, para alcanzar una potencia conjunta de 204 CV. Y tiene un funcionamiento mixto en serie y paralelo, que permite al Torres Hev trabajar en tres formas diferentes: 100% eléctrico con una potencia de hasta 122 CV (que permiten superar los 100 km/h rodando sin emisiones); en serie con el motor de gasolina entregando 177 CV, o en paralelo con ambas unidades aportando potencia en sintonía para llegar al tope de los mencionados 204 CV.

La centralita del nuevo Torres híbrido es la que gestiona, de forma autónoma en cada momento, nueve modos híbridos optimizados, para ofrecer una conducción refinada y eficiente, que en opinión de KGM es lo más parecido a un coche completamente eléctrico sin necesidad de enchufar el vehículo. KGM indica un consumo medio homologado de 5,8 litros por cada 100 kilómetros recorridos y aseguran que llega a circular hasta un 94% del tiempo en modo exclusivamente eléctrico, con una autonomía superior a los 1.200 kilómetros.

El Torres Hev emplea dirección asistida eléctrica. Se muestra ligera en maniobras urbanas (con un radio de giro de 5,4 metros que facilita las maniobras) y pese a sus dimensiones permite aparcar o hacer giros cerrados con facilidad, ganando consistencia a medida que aumenta la velocidad, aunque su tacto está claramente orientado al confort más que a la deportividad

Este modelo ya se encuentra disponible en la red de concesionarios de la marca en dos versiones, ambas con la misma motorización. La básica es la 'Trend', que con la campaña de lanzamiento de la marca se vende por 31.500 euros, mientras que la 'Superior Life' asciende a 34.000 euros. En suma, se trata de un Suv grande, cómodo y eficiente, que confirma el avance de KGM en la electrificación.