El primer Suv híbrido de KGM de 4,7 metros

Torres Hev, primer Suv híbrido de KGM

Es un nuevo modelo mixto, el primer autorrecargable de la marca, y está a partir de 31.500 euros con descuentos.

Andrés Viedma

Andrés Viedma

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Lo mejor del Torres Hev, el primer Suv híbrido de KGM de 4,7 metros, es que, a diferencia de lo que han hecho otras ... marcas –adaptando modelos existentes con sistemas electrificados–, se ha rediseñado a fondo para aprovechar la tecnología Dual-Tech con transmisión e-DHT, fruto de la colaboración con BYD, de quien monta la Blade Battery de 73,4 kWh. Como resultado han conseguido un vehículo robusto, con un interior amplio y eficiente, y que incluye la etiqueta ECO de la DGT pegada en el parabrisas.

