Tecnología para mejorar la visión al volante

El parabrisas está tomando un papel cada vez más relevante en el desarrollo tecnológico del automóvil. Los últimos avances se dirigen en dos frentes principales. ... El primero está en la adopción de sistemas Head-Up Display (HUD) cada vez más grandes y sofisticados. El segundo factor es la incorporación de módulos con un mayor número de sensores para el funcionamiento de los sistemas ADAS y de los niveles tres y cuatro de conducción autónoma, con más cámaras y sensores Lidar.

Destacan los avances en cristales que pueden variar su opacidad y los techos solares que incluyen células fotovoltaicas para aumentar la autonomía de los coches eléctricos.

Nueva era de los HUD

Los HUD siempre han cumplido un importante papel en la seguridad vial: ofrecen información crítica en la línea de visión del conductor. No obstante, los últimos avances van mucho más allá. Por un lado, las proyecciones de realidad aumentada y en 3D integran la información que se proyecta con la imagen real del entorno del coche, lo que ayuda a generar confianza en los sistemas ADAS y de conducción automatizada por parte del conductor. Por otro lado, el aumento de la superficie de pantalla y de las tecnologías de proyección permite proyectar todo tipo de contenidos en el parabrisas y utilizarlo como una pantalla multifuncional. Esto ofrece nuevas posibilidades en el diseño del salpicadero y del habitáculo de un coche.

Ahora modelos como el BMW IX3 disponen del 'Panoramic Vision', que proyecta contenidos en una superficie negra impresa situada en la parte inferior y a todo lo ancho del parabrisas. Este sistema ofrece la información clave para la conducción en el campo visual del conductor y sustituye a la clásica pantalla de instrumentación. Por encima de él, un 3D Head-Up Display muestra indicaciones integradas de navegación y de conducción automatizada sobre la carretera, con profundidad espacial.

La empresa AGC también ha presentado un HUD polarizado que se proyecta en una banda negra en la parte inferior del parabrisas que, según la compañía, combina lo mejor de las pantallas convencionales y los HUD. Este elemento de vidrio delgado también puede integrarse sin fisuras de pilar a pilar y presentar un acabado curvado.

Hyundai Mobis y Zeiss han desarrollado una pantalla holográfica que transforma el parabrisas delantero del vehículo en una pantalla transparente. Además, permite proyectar cualquier tipo de contenido, incluida la información de conducción, la navegación, imágenes y vídeos en cualquier parte del parabrisas delantero del vehículo, según se necesite. Este sistema se basa en una película especial con un componente óptico denominado Elemento Óptico Holográfico (HOE), que utiliza el principio de la difracción de la luz para transmitir las imágenes y vídeos proyectados hasta la posición de los ojos de las personas en los asientos del conductor y del pasajero. Ofrece un modo de visualización privada que impide que el conductor pueda ver la pantalla que está viendo el pasajero. El objetivo es producirla en masa en 2029.

Aumovio también ha presentado recientemente un HUD que reemplaza la tecnología convencional de espejos para la proyección por una innovadora pantalla 3D, aumentando la impresión espacial del contenido y el tamaño del área visible.

Sensores Lidar

Cada vez más coches incorporan sistemas Lidar, una tecnología que mejora el funcionamiento de los sistemas ADAS e imprescindible para la mayoría de fabricantes para conseguir los niveles tres, cuatro y cinco de conducción autónoma. Los fabricantes de sensores Lidar –más pequeños– y de vidrio –con parabrisas con revestimientos antirreflejos que no bloquean los rayos láser–, han presentado innovaciones para que este sensor se ubique detrás del parabrisas, y no sobre el techo del vehículo. La ventaja de instalarlos tras el parabrisas es que los sensores están aislados y protegidos del exterior (agua, polvo, golpes, temperatura...) y que no afectan al diseño o al rendimiento aerodinámico del vehículo.

La industria china está adoptando los HUD a gran velocidad y lidera su popularización: del 1% de integración en nuevos lanzamientos de modelos en 2018 se ha pasado al 70% actual. Pero la industria europea y coreana del automóvil han mostrado los avances más sorprendentes, modificando la experiencia del usuario al conducir.