El Peugeot 403, el primer modelo de la serie «400» de la marca tras la Segunda Guerra Mundial Archivo ABC

El Peugeot 403 cumple 70 años: Del icono de Colombo a pionero del motor Diésel

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:59

El 20 de abril de 1955, frente a la Torre Eiffel, se presentaba un coche que marcaría una era. El Peugeot 403, el primer modelo de la serie «400» de la marca tras la Segunda Guerra Mundial, cumple 70 años de historia, siendo mucho más que un simple automóvil.

Recordado por el destartalado descapotable que conducía el teniente Colombo, este vehículo se convirtió en un símbolo de fiabilidad y elegancia que hoy sigue fascinando a los amantes del motor.

Con un diseño de líneas limpias y suaves a cargo del maestro Pininfarina, el 403 se ganó el favor del público francés gracias a su comportamiento en carretera y un confort pionero para la época.

Sus asientos no solo ofrecían reglajes de inclinación y altura, sino que podían convertirse en una litera, un detalle innovador que Peugeot aprovechó en sus campañas de publicidad.

El coche frente a la Torre Eiffel F. P.

En materia de motorización, el modelo destacó por un hito histórico: en 1958, se convirtió en la primera berlina en ofrecer un motor diésel en su gama.

La versatilidad fue una de sus mayores virtudes. El 403 se comercializó en múltiples carrocerías, incluyendo una versión Familiar de hasta 9 plazas que se considera un precursor de los actuales monovolúmenes. Su fama de fiabilidad en países como África le abrió el camino a sus sucesores.

A lo largo de su trayectoria comercial, fue un auténtico «World Car», fabricándose en 13 países de los cinco continentes. Más allá de su éxito, el 403 trascendió para convertirse en un icono cultural, apareciendo no solo en Colombo sino también en películas clave de la Nouvelle Vague como Al Final de la Escapada.

