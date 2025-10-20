El Círculo de Bellas Artes exhibe el adiós a los triángulos de señalización

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Círculo de Bellas Artes se addorna con las nuevas balizas de la DGT F. P.

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:43

Allianz convierte el fin del triángulo de señalización vial en una obra de arte y en un movimiento de prevención colectiva. La compañía ha transformado el triángulo en una obra de arte expuesta en la fachada principal del Círculo de Bellas Artes, que simboliza la importancia de la prevención colectiva.

Allianz se ha adelantado a la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), que a partir del 1 de enero de 2026 obligará al uso de balizas luminosas V16 conectadas, sustituyendo a los triángulos de emergencia.

La compañía ha llevado a cabo una acción de concienciación en la calle, donde ha intercambiado balizas V16 por los antiguos triángulos de los ciudadanos.

Estos triángulos recogidos han sido utilizados por el artista Octavi Serra para realizar la obra de arte expuesta el 20 de octubre en Madrid. Además, siendo fiel a su compromiso con la sostenibilidad, Allianz habilitará seis puntos de recogida de triángulos en toda España a partir de enero de 2026 y, con la ayuda de una entidad especializada, los reciclará para convertirlos en mobiliario.

La sustitución de los triángulos por las balizas V16 responde a motivos de seguridad, ya que elimina el riesgo de atropello al no requerir que el conductor salga del habitáculo para señalizar la avería.

La baliza V16 con geolocalización

La DGT ha advertido que detenerse en la carretera es un grave riesgo, con más de 35 personas fallecidas atropelladas en vías de alta capacidad mientras colocaban los triángulos en los últimos años.

Las balizas, al estar conectadas, envían automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, alertando a otros conductores y a los servicios de emergencia, y su destello luminoso mejora la visibilidad en todas direcciones. Con esta iniciativa, Allianz busca impulsar un movimiento ciudadano que promueva una cultura de seguridad vial más conectada, responsable y sostenible.

