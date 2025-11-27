Nuevo SEAT Arona

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:02 Compartir

Fabricado y desarrollado en Martorell (Barcelona), llegará al mercado en enero de 2026 y es uno de los coches más populares de SEAT. Ahora llega con un diseño más robusto, un interior mejorado y con la promesa de futuras motorizaciones híbridas que surgirán para competir en el mercado de los SUV urbanos, segmento en el que es un absoluto triunfador habiendo conseguido ser durante seis años consecutivos, el modelo más vendido de su segmento. Este año, hasta cierre de octubre según ANFAC, también mantiene el liderato y desde su lanzamiento en 2017, ha acumulado más de 750.000 unidades vendidas.

Sin duda alguna, este super ventas es el vehículo perfecto para los conductores que buscan un modelo enérgico y juvenil preparado para cualquier reto, dentro y fuera de la ciudad, por su compacto tamaño, gran habitabilidad y maletero, o avanzada tecnología.

El nuevo Arona aporta un diseño con carácter, que refleja las necesidades cambiantes de los conductores actuales al ofrecer un nuevo diseño de la parrilla hexagonal, combinado con la rejilla en forma de diamante con acabado mate/pulido, que realza el carácter deportivo y enfatiza las proporciones del frontal.

Los nuevos diseños de faros con tecnología Full LED, más estrechos, resaltan la anchura del coche. La firma lumínica refinada no solo añade un estilo más técnico, sino que mejora la visibilidad con un mayor alcance del haz de luz y un brillo más elevado.

Continuando con su diseño, también son apreciables las actualizaciones que fluyen en los perfiles laterales, totalmente proporcionados, que refuerzan su dinamismo, dándole carácter y siendo expresivo hasta el último detalle, que incluye las dos opciones de color de techo en contraste: Negro Midnight y el nuevo Gris Manhattan. Y continúa su personalización con las llantas de aleación, disponibles en tamaños de 16 a 18 pulgadas, que refuerzan su dinámica. Además, el Arona ofrece nuevas opciones de colores exteriores, como los tonos Liminal, Oniric e Hypnotic.

En el interior, mejora en calidad, diseño y conectividad, sin perder su característico sentido del espacio y la precisión. Y, por supuesto, el confort.

El habitáculo presenta nuevos tejidos estampados, materiales refinados, un techo interior más oscuro y sutiles detalles neutros en las salidas de aire, lo que añade un toque extra de sofisticación. En el acabado FR de la edición de lanzamiento, los asientos Bucket forman parte de la dotación de serie. Estos asientos, tan deportivos como confortables, ofrecen el equilibrio perfecto para el uso diario y la conducción ágil, junto con el volante que ahora es de cuero perforado de alta calidad.

La pantalla multimedia también se ha mejorado, con opciones de 8,25 y 9,2 pulgadas, integrando los sistemas de conectividad Full Link con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. Además, dispone de la carga inalámbrica refrigerada de 15 W.

Motores equilibrados y dinámicos

Bajo el capó, el SEAT Arona sigue ofreciendo el equilibrio perfecto entre dinamismo y eficiencia al ir impulsado por una gama de motores de gasolina que ofrece entre 95 CV (59 kW) y 150 CV (110 kW) proporcionando una conducción adaptada a cada necesidad: 1.0 TSI 95 CV: 3 cilindros, con caja de cambios manual de 5 velocidades, 1.0 TSI de 115 CV: 3 cilindros, con caja de cambios manual de 6 relaciones o DSG de 7 velocidades, y 1.5 TSI de 150 CV: 4 cilindros, con caja de cambios DSG de 7 velocidades y sistema de desconexión de cilindros (ACT), para circular en modo 2 cilindros.

Además, está previsto que el Arona pueda cumplir con las normativas Euro 7 y ofrecer versiones Mild-Hybrid (MHEV) con etiqueta ECO en 2027, lo que proporcionará una mayor eficiencia energética sin sacrificar el rendimiento, además de las ventajas que le otorga la etiqueta medioambiental para circular en el centro de las ciudades. Los conductores podrán elegir entre cajas de cambios manuales y automáticas DSG de 7 velocidades, adaptándose a sus preferencias de conducción.

En cuanto a seguridad, el SEAT Arona 2026 continúa avanzando al ir equipado con sistemas de asistencia al conductor como el control de crucero adaptativo (ACC), el asistente de cambio involuntario de carril y el asistente de frenada de emergencia (Front Assist), ofreciendo una experiencia más segura y tranquila en carretera. Además, el asistente de viaje proporciona conducción semiautónoma de Nivel 2 en todas las velocidades, mejorando la comodidad en viajes largos.

La nueva tecnología de faros Full LED, de serie en todos los acabados, mejora la visibilidad y la seguridad al proporcionar un alcance superior y un brillo más potente. Esta actualización permite que el Arona se convierta en uno de los SUV urbanos más seguros y dinámicos de su segmento.

En líneas generales el nuevo SEAT Arona ofrece un buen equilibrio entre comodidad y deportividad, con un chasis que proporciona estabilidad y agilidad, ideales para disfrutar de su conducción.

Además, dispone de cuatro modos de conducción: Eco, Normal, Sport e Individual, que modifican la respuesta del motor, la dirección y el cambio y son muy eficaces para cada momento de la conducción.

Ya se admiten pedidos en los concesionarios, con tres acabados: Arona+, Style y FR.

En cuanto a precios se refiere, el SEAT Arona se comercializa por 130 euros al mes con la fórmula de financiación Flex, o desde 17.920 € con descuentos.