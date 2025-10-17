Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Todos los detalles de la gira de La Oreja de Van Gogh: fechas, sedes y precios
Peugeot e-208 GTi F. P.

Movilidad eléctrica sin ataduras: Peugeot elimina barreras con servicios conectados gratuitos

Canal Motor

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:57

Comenta

Peugeot ha dado un paso significativo para mejorar la experiencia de uso de sus modelos electrificados, anunciando la extensión a diez años de la gratuidad de dos de sus servicios conectados clave: e-ROUTES by Free2move Charge y Remote E-Controls.

Esta iniciativa, que entrará en vigor a partir del $1$ de julio de $2025$ e integrada en el Connect ONE Pack, busca eliminar las barreras de la suscripción y los pagos adicionales, facilitando la transición y la gestión diaria para los usuarios de vehículos 100% eléctricos.

El servicio e-ROUTES by Free2move Charge se posiciona como una herramienta esencial para los viajes largos. Permite a los conductores planificar rutas optimizadas al detalle, teniendo en cuenta factores cruciales como el nivel de carga actual de la batería, las condiciones del tráfico y el estilo de conducción.

Conectada a través de la aplicación MyPeugeot y compatible con el sistema i-Connect, la aplicación ajusta la autonomía estimada en tiempo real y permite crear perfiles personalizados, por ejemplo, si se viaja con remolque. Además, simplifica el proceso de recarga al ofrecer acceso directo a la red Free2move Charge, con información sobre tiempos configurables y una interfaz renovada.

La funcionalidad Remote E-Controls dota al conductor de un control ampliado sobre el vehículo desde su teléfono móvil. A través de la aplicación MyPeugeot, los usuarios pueden gestionar aspectos vitales para la eficiencia y el confort, como la programación de la carga, la limitación de la carga de la batería al 80% o la activación de la preclimatización del habitáculo antes de iniciar la marcha.

Esta última función es especialmente valiosa, ya que utiliza energía de la red y contribuye a preservar la autonomía durante el desplazamiento. Los modelos más recientes, como el E-5008 y el E-3008, añaden la función de precalentamiento de la batería, lo que mejora la eficiencia de la carga en condiciones de bajas temperaturas.

Con esta acción, Peugeot refuerza su estrategia de acompañamiento a la movilidad eléctrica. Al integrar la planificación de rutas, la gestión remota del vehículo y el confort en un entorno conectado y libre de suscripciones durante una década, la marca busca ofrecer un ecosistema digital más práctico y cómodo para el usuario, confirmando que la facilidad de uso es un componente clave en la adopción masiva del vehículo eléctrico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3

    La víctima del presunto homicidio de Zarautz llevaba horas muerta cuando se dio el aviso
  4. 4 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  5. 5

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  6. 6 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  7. 7

    La Ertzaintza abre una investigación interna por «posibles lesiones» a un joven en los altercados de Vitoria
  8. 8 Imanol Pradales recuerda la clave para hacer dinero: «Es lo que hemos hecho en Euskadi históricamente»
  9. 9

    Cuatro detenidos en Biarritz por un intento de atentado contra un opositor a Putin
  10. 10 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Movilidad eléctrica sin ataduras: Peugeot elimina barreras con servicios conectados gratuitos

Movilidad eléctrica sin ataduras: Peugeot elimina barreras con servicios conectados gratuitos