KIA EV3: rompe la barrera de la autonomía

Canal Motor Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:06 Comenta Compartir

El KIA EV3 acerca la innovación de vanguardia del buque insignia de la marca coreana, el EV9, a un público más amplio que nunca, estableciendo nuevos estándares en el segmento de los SUV compactos eléctricos (EV).

El EV3 cuenta con un exterior moderno y atrevido y un interior innovador y práctico que maximiza el espacio, la funcionalidad y el confort. Si el gran reto de los coches eléctricos es la autonomía, y el KIA EV3 lo supera gracias a su versión Long Range, que ofrece hasta 600 km según ciclo WLTP.

[PINCHA AQUÍ PARA VOTAR POR ESTE COCHE]

Con esta cifra, el EV3 se sitúa como uno de los modelos más capaces dentro del segmento de los SUV compactos, una distancia más que suficiente para cubrir trayectos largos sin necesidad de recargar a mitad de camino. La autonomía real es la única medicina efectiva para los usuarios más reticentes al vehículo eléctrico, aunque siempre se recomienda la planificación del recorrido.

Más allá de la autonomía, el EV3 destaca por la suavidad de marcha, el silencio de rodadura y una dinámica sobresaliente, facilitada por el bajo centro de gravedad que proporciona el peso de las baterías ubicadas en el suelo de la carrocería, lo que facilita un óptimo reparto de pesos.

El segundo factor clave para la tranquilidad en el viaje es la posibilidad de realizar una carga rápida. En el EV3, el sistema permite pasar del 10% al 80% de carga de la batería en apenas treinta minutos a 11 kW de potencia. Esta es una parada razonable para tomar un café y continuar el viaje. Además, para las unidades que lleguen el año próximo, la potencia de recarga se ampliará a 22 kW.

El KIA EV3 ofrece dos opciones de batería: la Standard de 58,3 kWh y la Long Range de 81,4 kWh. La versión Standard ofrece 436 km de autonomía, ideal para un uso urbano y distancias medias y cortas. Sin embargo, la versión Long Range, con sus 605 km de autonomía, resulta imbatible para aquellos preocupados por la ansiedad al viajar.

El motor eléctrico desarrolla 204 CV y permite acelerar de 0 a 100 km/h en un rango de 7,5 a 7,7 segundos. El consumo medio se sitúa fácilmente por debajo de los 15 kWh a los 100 km, lo que permite superar los quinientos kilómetros en carretera con facilidad. Con disciplina en la conducción, aprovechando las levas para retener y la recarga al máximo en ciudad, es fácil superar los 550 km recorridos.

Para alcanzar el máximo disfrute de conducción y permitir que el conductor olvide la preocupación por la autonomía, el EV3 de KIA cuenta con toda la tecnología del fabricante coreano.

Ampliar Ficha técnica: Motores: eléctrico de 204 CV Consumo: desde 14,9 kWh/100 km Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 4,30/1,85/1,56 Maletero: 460 litros (+ 25 litros delanteros) Precio: desde 32.149 euros

El diseño interior del vehículo optimiza el espacio, la comodidad y la accesibilidad, mientras que el los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y las actualizaciones Over-the-Air (OTA) mejoran la experiencia tecnológica.

Incluye un Nivel 2 de asistencia a la conducción, con funciones como el cambio automático de carril, el control de crucero inteligente, el mantenimiento de carril y un asistente de aparcamiento remoto que permite mover el coche desde el exterior mediante el mando a distancia.

La gama se completará en 2026 con las versiones de tracción total y con los acabados GT, que se destacarán por su estética y equipamiento con rasgos deportivos. El EV3 está pensado para disfrutar de la conducción eléctrica sin restricciones.