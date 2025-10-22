El icónico deportivo de tamaño compacto regresa eléctrico 100%

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La marca francesa ha decidido dar un golpe sobre la mesa en el siempre peleado segmento B deportivo recuperando las siglas GTi, esas que llevan ... casi 40 años levantando pasiones entre los fans de los pequeños compactos tan divertidos de conducir de antaño. Para ello han tomado el conocidísimo E-208 eléctrico, le han metido mucha más potencia a la batería, un diseño cargado de guiños al legendario 205 GTi que haría saltar una lágrima a los más nostálgicos, y una puesta a punto firmada por Peugeot Sport. El resultado es un GTi de los de antes, pero con la tecnología de los de ahora. Mide 4,06 metros, el color rojo domina, cómo no. Un tono específico y exclusivo que viste carrocería, interiores y hasta pequeños detalles del habitáculo, como las alfombrillas, cinturones o costuras. Y en el interior, el ambiente racing está servido: asientos deportivos con reposacabezas integrados, volante compacto en alcántara y cuero rojo, y gráficos digitales también teñidos de rojo puro GTi. Bajo el capó del E-208 GTi encontramos un motor eléctrico M4+ de 280 CV y 345 Nm de par instantáneo. ¿El resultado? 0 a 100 km/h en solo 5,7 segundos y velocidad máxima de 180 km/h. Todo gestionado por un diferencial autoblocante integrado para maximizar el agarre en curvas. Gracias a su batería CATL de 54 kWh, el E-208 GTi homologa 350 km WLTP. ¿Carga? En casa, alcanza el 100% en 4h40min con Wallbox de 7,4 kW, y en carretera puede recuperar del 20% al 80% en menos de 30 minutos gracias a los cargadores rápidos de 100 kW. Además, cuenta con función V2L para alimentar dispositivos externos y servicios inteligentes como el planificador de ruta, que optimiza el viaje para maximizar autonomía y recargas, y el acceso remoto a funciones desde el móvil mediante la app MyPeugeot.

