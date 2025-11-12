Gran rodador, muy equipado, para grandes familias viajeras

El sentido común define desde hace años a la marca Skoda y, por ende, al Kodiaq. Ofrece un interior amplio, un maletero más que generoso, ... y numerosos detalles «Simply Clever» para los pequeños objetos que nos acompañan. Algo que se identifica con las familias de viaje. La segunda generación del Kodiaq mide 4,76 metros de longitud, está disponible con cinco o siete plazas y una gama de motores con hasta 204 CV. El Skoda Kodiaq 2.0 TDI 150 CV es un SUV familiar que destaca por su gran confort de marcha, espacio interior y comportamiento seguro en carretera, ideal para viajes largos.

El motor diésel es solvente y ofrece un buen empuje desde bajas revoluciones, con consumos muy razonables.La segunda generación del Kodiaq crece hasta los 4,76 metros de longitud. Está disponible con cinco o siete plazas, y sigue siendo un coche enfocado a la practicidad y a favorecer una vida a bordo agradable. Presenta ahora un diseño más moderno y robusto pero elegante. El frontal destaca por una parrilla con detalles cromados en líneas verticales, combinada con faros que pueden llevar tecnología Matrix LED. En la zaga lo que más llama la atención son las ópticas traseras de LED con forma de «C» completan una estética sólida y sobria.

Este modelo se comportó perfectamente, muy bien según por donde tocaba circular, con aplomo y solvencia, cualidades que acaban siendo muy útiles en el día a día. Ofrece cuatro modos de conducción (Eco, Confort, Normal, Sport e Individual) que influyen en su comportamiento.