Tener un coche es un 27% más caro hoy que hace cinco años

Juan Roig Valor Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:00

El coste total de propiedad (TCO) de un vehículo se ha disparado en los últimos cinco años, hasta el punto de registrar un aumento del 27%. El informe, recogido en el libro blanco «La visión global del coste total de propiedad: perspectivas para 2025 y oportunidades estratégicas para su gestión», elaborado por Arval, atribuye este incremento a una combinación excepcional de factores que han presionado al alza todos los componentes del coste de uso de un automóvil, desde la compra hasta el mantenimiento.

El análisis destaca que entre 2020 y 2025 se ha producido una «tormenta perfecta» que ha impactado simultáneamente en el precio de los vehículos, el coste de la energía, las reparaciones, los seguros, los neumáticos y la financiación. La suma de estas subidas ha generado un fuerte encarecimiento de la movilidad, tanto para particulares como para grandes flotas.

Entre los elementos más determinantes figura el precio de compra. Los vehículos se han encarecido un 19% en este periodo debido a la inflación global, la mayor presencia de SUV en los catálogos, la incorporación de más tecnología y sistemas de seguridad, y el avance de la electrificación.

Las nuevas exigencias regulatorias en Europa también han impulsado a los fabricantes a orientar su producción hacia modelos eléctricos e híbridos enchufables, reduciendo la oferta de modelos de combustión más asequibles.

A ello se añaden las tensiones en las cadenas de suministro registradas en los años posteriores a la pandemia, que han elevado los costes de fabricación. El mercado de ocasión tampoco ha escapado a esta tendencia, con subidas del 44,5% en los años más tensos y un incremento acumulado del 18,5% desde 2020.

La energía es otro de los factores que más ha contribuido al aumento del coste de propiedad. Los combustibles han subido un 32% de media desde 2020, afectados por la volatilidad global y las tensiones geopolíticas. La electricidad, tanto doméstica como para empresas, ha mostrado incrementos aún más pronunciados, del 70% y del 80%, respectivamente, entre 2020 y 2024, encareciendo también el uso de vehículos electrificados.

El mantenimiento de los automóviles se ha encarecido un 29% por el aumento de los costes laborales, los retrasos en la llegada de piezas y la mayor complejidad técnica de los vehículos modernos. Los precios de los neumáticos y de los seguros han aumentado un 27% en estos cinco años.

La financiación tampoco ha quedado al margen: los tipos de interés se han incrementado un 35% entre 2022 y 2025, con un pico del 50% en 2024, lo que afecta tanto a compras financiadas como a contratos de renting.

Ante este escenario, el libro blanco identifica cinco estrategias clave para contener el TCO. La primera es seleccionar correctamente el vehículo, evitando sobredimensionamientos innecesarios y teniendo en cuenta que los SUV implican mayores costes. También propone optimizar los contratos de arrendamiento, ampliando su duración para reducir la cuota mensual, una medida especialmente efectiva en eléctricos puros.

El estudio subraya el impacto del estilo de conducción, que influye en un 60% de los componentes del TCO, y recomienda programas de formación en conducción eficiente.

Asimismo, destaca la importancia de planificar adecuadamente la estrategia de recarga en el caso de vehículos electrificados, combinando infraestructura en el hogar, el trabajo y espacios públicos para reducir el coste energético.

Por último, invita a explorar modelos alternativos de movilidad, desde presupuestos de movilidad y renting flexible hasta el uso compartido de vehículos o el transporte público, con el objetivo de reducir tanto la huella de carbono como los costes asociados al desplazamiento.

