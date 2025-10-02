Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dacia Sandero Stepway F. P.

Dacia y Toyota se consolidan como líderes del mercado español

Patxi Fernández

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:10

Comenta

El mercado automovilístico español ha cerrado septiembre con un panorama de ventas en el que la consolidación y el dinamismo han sido protagonistas.

El Dacia Sandero ha vuelto a coronarse como el modelo más vendido del mes, con un total de 3.449 matriculaciones, afianzando su posición como el vehículo más popular en el acumulado del año, con 28.765 unidades.

Es además el vehículo más vendido en España desde 2013 y en Europa desde 2017 a los clientes particulares, continúa manteniendo su liderazgo en 2025 y marca una época debido a su éxito comercial. Ya van tres generaciones, y una reputación que sigue en aumento para este modelo que se ha convertido en imprescindible en el mercado del automóvil gracias a su excelente relación valor-precio.

La sorpresa del mes la ha protagonizado el Tesla Model 3, que ha escalado del séptimo al segundo puesto en el ranking mensual de modelos, con 1.976 unidades matriculadas. Este modelo, además, se mantiene como el vehículo eléctrico puro más vendido en España, tanto en septiembre como en el acumulado del año. El tercer lugar del podio lo ocupa el Renault Clio, con 1.817 unidades vendidas.

En todo el año, el Dacia Sandero es el modelo con más ventas al anotar 28.765 unidades, por delante del MG ZS, con 19.251 unidades y el Renault Clio, con 16.075 comercializaciones. Los tres repiten en el podio. El Seat Ibiza se consolida en el cuarto lugar, con 17.369 anotaciones, y el Toyota Corolla mantiene el quinto puesto, tras sumar 16.591 unidades.

El 'top 10' del año lo cierran el Seat Arona (16.324 unidades), el Peugeot 208 (15.583 unidades), el Hyundai Tucson (15.843 unidades), el Nissan Qashqai (14.700 unidades) y el Renault Captur (14.494 unidades).

En el ranking anual, Toyota con estos resultados de septiembre, alcanza 73.682 unidades en el mercado nacional, seguida de Renault (60.675) y de Volkswagen (56.132). En el 'top 5', Seat repite en el cuarto puesto, con 50.506 ventas, y Hyundai en el quinto, con 48.809 entregas.

La clasificación de las 10 marcas más populares en septiembre en España la completan, por este orden Hyundai (4.406 unidades), Kia (4.302 unidades), Mercedes (3.666 unidades), MG (3.363 unidades) y Skoda (3.361 unidades).

Por su parte, el mercado de los vehículos eléctricos ha visto un fuerte impulso gracias a Tesla. El Model 3 y el Model Y han sido los dos modelos BEV más demandados del mes, con 1.976 y 1.016 ventas respectivamente. La compañía estadounidense ha firmado uno de sus mejores meses en España, y el Model 3 ha superado las 7.600 entregas totales en los primeros nueve meses del año, reafirmando su reinado en el segmento eléctrico.

