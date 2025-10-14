Icónicos modelos eléctricos

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma Martes, 14 de octubre 2025, 10:39 Compartir

Renault 5 E-Tech eléctrico

El encargado de abrir esta nueva etapa es el Renault 5 E-Tech eléctrico, con reminiscencias del recordado Renault 5, con el objetivo de hacer atractivo y accesible el coche eléctrico en Europa, tanto por diseño como por precio.

En su diseño, con un tamaño de 3,92 metros, aparecen detalles como los faros inferiores con esquinas LED en un paragolpes muy deportivo, la línea personalizable que bordea su techo bitono o los marcados pasos de rueda. Junto a sus faros delanteros con efecto «pupila», llantas de 18 pulgadas y los pilotos verticales, y se sustituye la toma de aire del capó por un indicador luminoso de carga. Decididamente, en una visión global del coche, está muy claro de dónde procede su esencia.

Dentro se apuesta por la modernidad y atracción también con guiños al modelo original, donde aparece un salpicadero con un gran panel de una pieza compuesto por dos pantallas: una para la instrumentación de 10,1 pulgadas (de 7« en las versiones de acceso) y otra central táctil de 10 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento. Este último llega con el sistema openR link con Google integrado que incluye diversos servicios y aplicaciones para facilitar el día a día, como el navegador Google. El puesto de conducción luce moderno y ergonómico, con la pantalla central ligeramente orientada al conductor, un volante grueso con diversos botones, y mandos físicos para manejar la climatización y otras funciones, incluido un acceso directo a los asistentes y ayudas a la conducción. En suma, un interior vistoso con una buena calidad de acabados, además de materiales sostenibles.

Ampliar La versión «de carreras» del Renault 5, que llegará en 2027, pero ya se puede reservar, ofrece unas prestaciones de vértigo. Extremadamente ancho (2,03 m), con 1,38 metros de alto y 4,08 metros de largo, pesa 1.450 kg y tiene un motor de 540 CV de potencia.

Eléctrico 100%, su tren motriz llega con tres versiones distintas: de 95 CV, 120 CV y la más potente de 150 CV. Se ofrecen también dos baterías distintas, de 40 y 52 kWh con lo que se llega a una autonomía hasta los 410 kilómetros WLTP. En la variante de acceso la autonomía es de 300 kilómetros, mientras que, en la intermedia, el rango de uso se fija en 312 km.

Los vehículos de la gama E-Tech eléctrica de Renault ofrecen ventajas ecológicas y económicas. Una solución ejemplar para una nueva experiencia de movilidad que combina comodidad, rendimiento e innovación

Renault 5 E-Tech eléctrico puede cargar sus baterías de 0 al 80% en unos 30 minutos gracias a una carga rápida en CC de 100 kW, aunque también puede cargarse de forma convencional con un cargador de CA de 11 kW.

Renault 5 E-Tech eléctrico está disponible desde 24.950 euros antes de posibles descuentos y ayudas.

Renault 4 E-Tech eléctrico

Todo un ejercicio de diseño y estilo, pero también de tecnología y funcionalidad, se juntan en el Renault 4 E-Tech eléctrico. Comparte plataforma y muchos elementos con Renault 5, pero con sus 4,14 metros de longitud, y un maletero de 420 litros se plantea como un vehículo más espacioso y polivalente. Además, sus llantas de 18 pulgadas con neumáticos de perfil 60 le permiten alcanzar una altura libre al suelo de 18,1 cm, con lo que podrá desenvolverse por caminos a la maravilla.

La instrumentación y la pantalla multimedia son las mismas que en el Renault 5 pero con una presentación y grafismos específicos. El espacio interior es bien diferente, sobre todo en las plazas traseras. Delante se nota una situación más elevada, pero detrás la cosa cambia completamente. Hay buen espacio para las piernas, la banqueta está situada más alta que los asientos delanteros y se tiene una buena visión, todo ello gracias la mayor altura del habitáculo. La anchura es ideal para dos adultos, aunque algo justa para tres.

Además, es especialmente funcional ya que además de poder abatir los asientos traseros, el del acompañante también se abate hacia delante, con lo que se pueden transportar objetos de hasta 2,20 metros de largo. El maletero, con sus 420 litros, tiene otra ventaja añadida, heredada del Renault 4 original, y es su borde de carga muy bajo. También nos puede recordar a su antecesor el techo 'de lona' que puede llevar con una superficie abierta de más de un metro de longitud.

Respecto a los propulsores, el más accesible monta un motor delantero de 120 CV que se alimenta gracias a una batería de 40 kWh. Homologa 308 km entre cargas en ciclo mixto. Esta opción solo está disponible en su acabado base. Por su parte, la opción más potente equipa un propulsor de 150 CV y su batería es la más grande disponible, de 52 kWh, homologando hasta 409 km entre carga y carga.

En ambas versiones la velocidad máxima, limitada electrónicamente, se fija en 150 km/h. Pero los de mayor entrega aceleran un segundo más rápido: el 0-100 el de 120 CV lo hace en 9,2 segundos y el de 150 CV, en 8,2 segundos. En las versiones de 150 CV añade además la función One Pedal. Es un tracción delantera, pero puede contar con un sistema de control de tracción como modos de nieve o todoterreno, específicos para fuera del asfalto.

La batería de 40 kWh, enchufada a una toma 11 kW AC, promete cargarse del 15 % al 80 % en 2 horas y 37 minutos, mientras que la de 52 kWh hace lo propio en 3 horas y 13 minutos. Aunque las dos también disponen de un sistema de carga rápida admitiéndolas de 100 kW y 80 kW respectivamente. A esta potencia, tardan 30 minutos en llenarse en ese rango de porcentajes.

Si cuenta con el sistema de frenada regenerativa para recargar la batería en marcha, con cuatro posibles niveles, hasta llegar al máximo, el «one pedal» que hace casi innecesario utilizar el freno, aunque exige algo de práctica. El sistema se regula mediante unas levas situadas detrás del volante y se indica en el cuadro de instrumentos, con una apreciable diferencia entre cada uno de los niveles.

Renault 4 E-Tech eléctrico esta disponible desde 29.950 euros antes de posibles descuentos y ayudas.

Twingo E-Tech eléctrico

Como no podía ser de otra manera, el Twingo E-Tech eléctrico también formará parte de la triada icónica 100% eléctrica que ofrece Renault. Aunque todavía no se ha presentado, el diseño del prototipo que lo anticipa será muy cercano al del Twingo de primera generación, mucha curva y elementos redondeados como los mismos faros con una moderna tecnología LED. Incluso otros elementos famosos del modelo original, como las tres entradas de aire en el lado izquierdo del capó, ahora reconvertidas en una especia de insignias con números o el hueco para el tirador de las puertas con una forma de circulo.

Hay, eso sí, ciertos retoques en esta versión conceptual como la parte inferior del frontal ahora esconde una nueva entrada de aire, se han reducido las extensiones de los pasos de rueda delanteros, y los paragolpes negros se han rediseñado e impreso en 3D con un formato de panal. Los famosos tiradores de las puertas adoptan un estilo más convencional y cercano a la producción eliminando los bordes luminosos, y las luces traseras se han modificado, además de añadir un cristal de custodia junto al espejo retrovisor.

Ampliar El Twingo propone un puesto de conducción con un buen apartado multimedia, instrumentación con pantalla de 7 pulgadas y una pantalla táctil central de 10,1 pulgadas. Todo a disposición del conductor

La silueta es tan compacta, redondeada y simpática como en el primer Twingo con una luneta trasera muy vertical y un morro muy corto que prácticamente dibuja una única línea con el parabrisas. Por cierto, que en este caso contamos con una carrocería de cuatro puertas, con las traseras bastante escondidas.

Dentro se apuesta por la practicidad y modularidad pero con una apuesta eléctrica y de materiales sostenibles propia de los tiempos actuales. Nos encontramos con un puesto de conducción que no renuncia a un buen apartado multimedia con una instrumentación con pantalla de 7 pulgadas y una pantalla táctil central de 10,1 pulgadas, aparentemente con el mismo sistema openR link que tan bien funciona en los modelos de la firma del rombo.

Es llamativo lo que se encuentra en las plazas traseras. La banqueta posterior, con dos asientos, se puede adelantar y atrasar e incluso plegar completamente, de forma que, a pesar de sus dimensiones compactas, este Twingo pueda optimizar el espacio para piernas de los ocupantes de atrás o transportar objetos voluminosos ganando maletero. La flexibilidad es la clave. El interior apuesta por la misma creatividad que el modelo original, con muchos elementos redondeados también en el interior, como el reposacabezas de los asientos delanteros.

Twingo E-Tech eléctrico estará disponible en 2026 desde un precio inferior a 20.000 euros antes de posibles descuentos y ayudas.