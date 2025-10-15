IAA Munich 2025, más que un evento automovilístico

En el IAA de Munich, celebrado a principio de septiembre, se muestran prototipos de todo tipo de vehículos que llaman la atención de expertos y de público en general, con equipamientos especiales

Andrés Viedma y Juan Ignacio Viedma Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:04 Compartir

El Salón del Automóvil de Alemania, IAA (Internationale Automobil-Ausstellung), cuya primera edición fue en Berlín en 1897, fue cambiando de ciudad y formato hasta que en 1951 se ubicó en Fráncfort. Fue uno de los eventos más icónicos y antiguos del mundo del motor; más allá de coches, fue también un reflejo de cómo ha cambiado la industria automotriz con el tiempo.

Ampliar

Se celebraba cada dos años, alternándose con otros como el de París. Hace cuatro años, por diversos avatares, la asociación alemana de la industria automotriz (VDA), no renovó a Fráncfort y fue Múnich la elegida con nuevo nombre y formato: IAA Mobility, que no es solo una feria de autos tradicional, sino una plataforma más amplia de movilidad que incluye movilidad eléctrica, micromovilidad (bicis, scooters, drones…), tecnología, infraestructura, ciudades inteligentes.

Ampliar Los stands de las marcas automovilísticas impresionan en el salón de Munich como estos de Porsche y Audi o Cupra en el IAA

No cabe duda que el nuevo formato funciona porque en esta reciente edición ha habido más de 750 expositores de 37 países, más de 350 presentaciones/estrenos, y más de 500.000 visitantes.

Ampliar A la izquierda un dron preparado para transporte de pasajeros, encima el Cupra Tindaya y a la derecha el Hyundai Concept Three, que avanza el que será un eléctrico más pequeño que el Inster

Cifras importantes para un salón en el que las marcas alemanas son las que dan el «do de pecho» aunque en esta edición la presencia de marcas asiáticas fue muy notable, presentando modelos al gusto europeo y precios de derribo para competir con los nuevos modelos europeos. Hé aquí una pequeña muestra en imágenes…

Ampliar