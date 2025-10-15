Formentor e-HYBRID, estilo y deportividad sostenible

El CUPRA Formentor e-HYBRID está disponible con dos niveles de potencia de 204 y 272 CV, con una batería de 19,7 kWh con la que supera los 120 km de autonomía en modo eléctrico.

La versión e-HYBRID (PHEV o híbrido enchufable) del SUV deportivo mantiene el carácter atrevido y deportivo que caracteriza a este modelo. El diseño exterior es una de las bazas de CUPRA y, en su renovación, el Formentor presenta una imagen aún más osada para hacerse destacar entre sus competidores. Agresivo frontal, con una calandra con dos nervaduras y una gran toma de aire en el paragolpes. El frontal en forma de nariz de tiburón es rematado por los nuevos faros triangulares con tecnología Full Led matricial que le dan muchísima personalidad.

La línea de cintura elevada y las formas angulosas acentúan el dinamismo. La línea de techo descendente, estilo coupé, cae sobre un portón cuyo principal rasgo es la luz trasera, también con elementos triangulares pero esta vez en formato tridimensional y con el logotipo iluminado e integrado. Llaman la atención las coloridas salidas de escape simuladas.

Dentro hay materiales de buena calidad con un diseño, en general, minimalista y sofisticado. El puesto de conducción está presidido por un volante deportivo calefactado con el logo de CUPRA en color cobre y un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas llamado Digital Cockpit, con información clara y personalizable.

Su interior incorpora un volante deportivo y un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y en el centro del salpicadero sobresale la gran pantalla central táctil de 12,9 pulgadas del sistema multimedia

En el centro del salpicadero sobresale la gran pantalla central táctil de 12,9 pulgadas del sistema multimedia. CUPRA ha mejorado claramente este sistema, ahora con un interfaz más fluido e intuitivo. Además, goza de compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica.

El CUPRA Formentor e-HYBRID tiene un equipamiento muy completo, una magnífica autonomía eléctrica, una gran puesta a punto del chasis y buenas prestaciones, por lo que sigue ofreciendo una relación precio/producto destacable frente a los modelos Premium

Los asientos CUP bucket tapizados en cuero y calefactados, tienen estructura de carbono y ofrecen un gran apoyo lateral en curvas, pero resultan cómodos para viajes largos.

Dos versiones a elegir

El CUPRA Formentor e-HYBRID está disponible con dos niveles de potencia de 204 y 272 CV, con una batería de 19,7 kWh con la que supera los 120 km de autonomía en modo eléctrico, una cifra interesante que le otorga las ventajas de la etiqueta medioambiental cero emisiones. Así, los desplazamientos por ciudad se pueden realizar sin encender el motor térmico, y también permite realizar trayectos de media distancia gastando muy poco combustible, e incluso en recorridos de larga distancia, si cargamos la batería en nuestras paradas de descanso en autovía. La batería admite carga rápida de hasta 50 kW en corriente continua, lo que acorta significativamente los tiempos de recarga. Equipan un motor de gasolina 1.5 TSI, con tracción delantera, y la transmisión es la automática DSG de 7 velocidades. El puerto de carga está en la aleta delantera izquierda y admite carga rápida de hasta 50 kW en CC, mientras que en AC llega a 11 kW. Esto implica que se puede cargar la batería del 10 al 80% en 26 min.

Las opciones del sistema e-HYBRID se pueden manejar desde un menú específico del sistema multimedia. Su gestión deja elegir entre el Modo Eléctrico y el Modo Híbrido. El primero para usar la energía eléctrica hasta que se agote, y el segundo recurriendo al motor térmico de vez en cuando.

También es posible fijar un porcentaje máximo a la hora de cargar. En el sistema de infoentretenimiento también se puede elegir el nivel de regeneración de la batería al soltar el pedal del acelerador alta, baja o automática.

Lógicamente, este sostenible modelo está cargado de ADAS (Sistemas de ayuda a la conducción), con lo que circular con él es toda una garantía de seguridad.

Desde 29.990€ financiando y con las ayudas del Plan MOVES incluidas.