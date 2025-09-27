Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista de Durbar Square, en Katmandú, capital de Nepal.
Mendira

Una vuelta por Katmandú

Una vez recuperada la normalidad en Nepal, nos vamos de paseo por Durbar Square, disfrutando del extenso Patrimonio Mundial de la Unesco, perdiéndonos por los rincones de Thamel

Juan Manuel Sotillos

Juan Manuel Sotillos

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:40

Las dolorosas manifestaciones en la segunda semana de este mes de septiembre por el hartazgo en los jóvenes de la generación Z de la corrupción ... política terminaron desgraciadamente con la muerte de más de 50 personas, la mayoría chavales, derivando en dimisiones, disolución del Parlamento y finalmente nombrando a la máxima defensora de la anticorrupción Sushila Karki provisionalmente la nueva líder de Nepal, y por tanto la primera mujer que dirige el país. Así, según nos comunican desde Katmandú, las aguas han vuelto a su cauce estando las cosas más tranquilas y siempre los nepalís necesitados del turismo de montaña, receptivos a todas luces a esa cantidad de gente que prefiere el otoño para hacer sus actividades en el país de las montañas.

