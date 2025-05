«Tener constancia es clave para ganar la Zegama»

Tras un entrenamiento de unas tres horas por el cresterío de Zegama, Sara Alonso (San Sebastián, 1999), con una gran sonrisa en su cara, se ... dispone a responder como si nada. Sus vivos ojos la delatan. No puede disimular lo mucho que le gusta correr en la montaña y a la pregunta de '¿qué tal Sara?' se puede deducir que está «feliz de estar otra vez aquí». Ésta es su 'cuarta' Zegama, con un tercer puesto en 2022 como mejor y único resultado. Y es que la corredora de Asics no pudo participar en 2023 por una fractura por estrés en la cadera y el año pasado una neumonía a última hora le impidió participar en «la carrera más especial para todos los runners». Este año, Alonso ha llegado a Zegama con ganas de luchar por otro podio, y quién sabe, tal vez, llevarse «la txapela a Donostia» y «el hacha a Cataluña, donde vivo ahora». La carrera se celebrará al domingo 25 sobre un recorrido de 42 kilómetros y un desnivel acumulado de 5.472 metros que incluye subidas y bajadas por el macizo de Aratz y la sierra del Aizkorri.

– ¿Qué se siente al estar otra vez en Zegama a tan solo unos días de la prueba?

– Estoy contenta, muy contenta de estar aquí otra vez y vengo con mucha motivación de correr la Zegama y con ganas de ganar la txapela. Tras los dos últimos años sin poder participar en la maratón de montaña más especial de Euskadi para cualquiera de aquí, espero hacer un buen tiempo y estar entre las cinco primeras. El recuerdo del tercer puesto de 2022 es muy bueno para mí y creo que si el terreno está como ese año puedo hacer un buen tiempo y estar entre las primeras, porque siendo tercera ese año, tengo el tercer mejor tiempo de la prueba en todas sus ediciones. El ritmo que se marcó ese año fue muy alto y va a ser difícil batir el tiempo de Nienke Brinkman (4:16:43).

– El año pasado tuvo que ser ingresada la víspera de la carrera por una neumonía.

– Así es. Cuando me pongo a recordar como fue todavía no me lo creo. Llegué el viernes y todo estaba bien. Estuve en la escuela de Zegama con los chavales y todo fue muy bien. Al día siguiente empecé a sentirme mal y cuando vi que tenía 40 de fiebre la víspera, fue un mazazo muy grande... Después, llegó todo lo demás: el ingreso, la medicación, las noticias de que podía ser grave... Me llegaron a decir que tendría que dejar de correr. Una locura. Al final no fue para tanto y la verdad que me recuperé mucho antes de lo que esperaba, pero el susto no me lo quita nadie.

– Ni el disgusto.

– Tampoco, la verdad. Tenía mucha ilusión de correr la Zegama y venía preparada para hacer un buen tiempo, pero bueno.

– En 2023 tampoco pudo ser.

– Una fractura por estrés en la cadera me impidió competir y cómo no, estar en la Zegama, pero opté por hacer bicicleta porque no podía estar quieta en casa y me vino muy bien. De hecho, ahora sigo entrenando con la bicicleta así como con la elíptica.

– 2025 puede ser el año de Sara Alonso en Zegama entonces.

– Eso espero (risas). Soy consciente que el nivel de este año va a ser muy alto, pero ganar en Zegama es un reto para mí. Si hace tres ediciones logré un tercer puesto, quién sabe lo que puede pasar este año. Fue mi primera Zegama y todos dicen que siempre se hace el peor tiempo en la primera, pero bueno, no me fue tan mal.

– Un debut que muchos quisieran.

– La verdad que no esperaba estar en el podio. A mí me gusta ganar hasta las canicas y competir por mucho que se diga lo de que lo importante es participar, pero estar en el podio de la Zegama es otra cosa muy diferente y con tan solo 23 años, en mi primera maratón y mi primera Zegama entre las mejores del mundo era otra historia. Si hubiera apurado un poco, hubiera podido hacer mejor tiempo, pero no lo hice y me quedo con que entré tercera después de Maude Mathis y la neerlandesa Nienke Brinkman tras una gran carrera. Nienke cruzó la meta con un tiempo de 4:16:43, Maude hizo 4:26:03 y yo 4:26:40, a tan solo 30 segundos. Un buen tiempo si se tiene en cuenta que las dos últimas ganadoras, Daniela Omus y Sylvia Nordskar, han terminado la carrera con cronos de 4:31:54 y 4:29:12.

– Entonces, el objetivo además de hacer podio puede ser ganar la txapela.

– Y el hacha... Siempre le digo a mi padre que el día que gane la Zegama, la txapela se queda en Donostia, pero el hacha me lo llevo a Cataluña donde vivo ahora. Pero bueno, si hacer podio es difícil en Zegama ganar lo es más. Vengo a hacer una buena carrera y la verdad es que me encuentro bien y siento que he hecho un buen trabajo en los entrenamientos y quién sabe, si hace tres años conseguí un tercer puesto, por qué no. La verdad que el nivel va a ser alto entre las participantes féminas y habrá que hacerlo bien, estar concentrada y que todo vaya salga como espero en la carrera, sin caídas o lesiones. Motivación no me falta y ganas tampoco de estar entre las cinco primeras.

Ganadora de una Golden

– Llega tras haber ganado la primera prueba de la Golden Trail World Series 2025 en Japón, un buen punto de motivación.

– Sí, estoy muy contenta y emocionada de haber ganado en Japón porque es la primera vez que soy primera desde hace tres años en la Golden. Fue una prueba intensa y muy técnica en la que hacía mucho calor, pero me sentí muy bien y fue un triunfo importante porque el nivel es cada vez es más alto y estar ahí es cada vez más difícil. No sabía si se iba a repetir la victoria de Montblanc de 2022, por la lesión por estrés en la cadera y por la neumonía, pero verme ahí peleando desde el primer momento y sobre todo, verme fuerte psicológicamente es un 'push'. Salí pensando desde el primer momento: 'puedo luchar para ganar cuando hasta ahora, salía creyendo que podía luchar por estar en el top-10. Ganar es ganar y eso te ayuda a reforzar tu autoestima.

– Pensó en la Zegama Aizkorri cuando ganó la carrera.

– Fue un 'push' importante de autoestima y de motivación importante de cara a la Zegama porque hacer a un mes vista una carrera de este nivel, suponía creerme que 'sí, estoy bien para la Zegama'.

– Ya ha entrenado en Zegama, ¿qué sensaciones ha sentido hasta este momento?

– Buenas. Me gusta entrenarme sobre terreno normalmente porque considero que es positivo conocer o repasar el recorrido. Me ha venido muy bien recorrer el cresterío porque hacia un año que no venía y no recordaba lo técnico que era ni lo largo que era. Además, había barro y me parece que especialmente en esta carrera, que no es una maratón cualquiera, conocer cada tramo es primordial. En la Zegama hay tramos muy técnicos, hay algunos con mucho barro, el terreno es muy diferente y hay que conocerlo bien para controlar tiempos y demás.

– ¿Cómo le han ido los tiempos en el entrenamiento?

– Han sido buenos. Creo que estoy en un buen nivel. Habrá que ver el día 25 cómo está el terreno porque si hay mucho barro cambia totalmente y a mí que me gusta apurar mucho. Con el barro me da un poco más de miedo correr rápido, pero es verdad que el día de la carrera con la adrenalina no reparo tanto en esto, pero bueno, puestos a elegir, prefiero que no haya tanto barro porque condiciona mucho a la hora de marcar mi ritmo y las opciones de hacer mejores tiempos. Si está seco, aunque haga cinco grados, es el escenario perfecto para correr para mí.

– ¿Cómo se plantea los entrenamientos para las pruebas de mayor nivel?

– Para mí, lo importante no es hacer un tiempo increíble en un entrenamiento, para mí la clave es tener constancia.

– Después, de la Zegama, ¿qué carreras tiene previsto correr?

– Los tres objetivos más grandes de este año son la OCC, el Mundial de Canfranc y la Zegama. Además, en esta última se van a clasificar cuatro mujeres para el Mundial.

– ¿Sueña con la Zegama?

– Sueño con ganar la Zegama. Si no gano este año, pues probaré el año que viene y cumpliré uno de mis sueños. Si Manuel Merillas ha necesitado siete u ocho ediciones para ganar, pues yo lo seguiré intentado hasta lograrlo.