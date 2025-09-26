Sara Alonso, segunda en el campeonato del mundo de trail y mountain running

Elisa Belauntzaran San Sebastián Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:04 | Actualizado 15:06h. Comenta Compartir

Sara Alonso ha logrado la plata en el campeonato del mundo de trail y mountain running que se ha celebrado en Canfranc. La corredora donostiarra ha finalizado la exigente prueba con un crono de 5h38.05. Alonso ha liderado la carrera desde el comienzo ocupando la quinta posición en el incio, y ha ido mejorando poco a poco sus tiempos hasta que se ha colocado segunda y así se ha mantenido hasta cruzar la línea de meta.

La guipuzcoana ha logrado este magnífico segundo puesto tras haber ganado dos victorias en las Golden Trail World Series (GTWS), la primera en Kobe (Japón) y la segunda en Zegama. Son los más destacables de este año, aunque también ha sido cuarta en la OCC de la HOKA UTMB Mont-Blanc, cuarta en Jinshanling Great Wall Trail Race y séptima Arc Of Attrition by UTMB. La donostiarra ha demostrado su magnífico nivel físico, mejorando en cada una de las pruebas, y hoy ha corroborado su fortaleza a pesar de haber sufrido el accidente hace unas semanas con una res que le provocó un inesperado parón. Este accidente le impidó participar en las pruebas de FontRoumeu y Sierre Zinal.

La ganadora del campeonato de hoy ha sido Tove Alexandersson que ha necesitado un tiempo de 5h04.20 para finalizar la prueba de 45 kilómetros y un desnivel positivo de 3.657 m. Alexandersson se convierte en campeona del mundo. Satisfecha por su logro, la sueca ha reconocido la dureza del recorrido y el gran ritmo en el que ha tenido que realizar la carrera. A su vez, ha destacado el buen nivel de sus contrincantes. El bronce del campeonato del mundo 2025 se lo ha llevado Naomi Lang.

Clasificación short tral women 1 Tove Alexandersson 5h04.20 2 Sara Alonso 5h38.15 3 Naomi Lang 5h38.54 4 Ida Amelie Eid Robsahm 5h44.54 5 Anna Plattner 5h45.40

El podio masculino ha estado liderado por Frédéric Ranchand que ha necesitado un tiempo de 4h42.10 para cruzar la meta. Manuel merillas ha sido segundo (4h45.33) y Andreu Blanes, tercero (4:51:52). El francés ha liderado desde el inico la carrera, seguido por Manuel Merillas, el leonés ganador de la Zegama Aizkorri en 2023 que ha realizado una gran prueba.