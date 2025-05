Sara Alonso: «Tengo claro que volveré a correr la Zegama»

Sara Alonso tiene claro que ni el sufrimiento ni el esfuerzo han empañado su gran logro del domingo: ganar la Zegama-Aizkorri

- La Zegama- ... Aizkorri de 2025 ha sido memorable.

- Sí, ha sido un año de mucho nivel. Si no me equivoco este año entre las primeras diez corredoras no hay una diferencia de 15 minutos, mientras que en 2022, hubo 30 minutos entre la ganadora, Nienke Brinkman y la décima, Courtney Dauwalter.

- ¿Sintió mucha presión al ir primera desde el inicio?

- Sí, mucho. Es muy difícil ser primera y mantener el ritmo físicamente en una carrera como la Zegama-Aizkorri. Además, ir primera mentalmente también fue muy duro. Tienes que tener mucha cabeza para liderar una maratón porque son muchas horas corriendo, competiendo con atletas de gran nivel. Mientras avanzas, tienes muchas dudas y miedos porque tras una buena carrera como la que hice el domingo no quería perder y gestionar todo eso es muy complicado. Casi es más fácil ir segunda, porque te motivas a mejorar tu tiempo y alcanzar a quien va delante, pero cuando vas primera tienes pocas referencias y corres a ciegas.

- Tras su victoria, confirma la teoría de que es una carrera especial. ¿Zegama es Zegama?

- Sí claro. Yo porque no soy de llorar mucho, pero tras cruzar la meta y ver a todo el mundo gritando, mi familia, mis amigos,... fue muy emotivo.

- Tras su victoria, ¿cuáles son sus próximas carreras?

- Ahora haré un descanso antes de la segunda parte de las Golden que voy liderando para correr después la OCC en el circuito UTMB World Series, el mundial de Canfranc y el final de las Golden.

- Ganar la Zegama-Aizkorri es un gran logro para cualquier corredor.

- Por supuesto, es uno de los grandes objetivos de cualquier corredor y para cualquier euskaldun es el mayor objetivo que tienes. Lo que tengo claro es que volveré a correr la Zegama.