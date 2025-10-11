Julen Martínez de Estibariz y Ainara Arkarazo ganan Hiru Haundiak

La XXIV Hiru Haundiak ya tiene ganadores. Julen martínez de Esteribar y Ainara Arkarazo se han impuesto entre los cerca de mil participantes de esta ... edición. A las 00.00 horas de este sábado se ha dado inicio a la carrera en Araia para después comenzar el ascenso hasta Aizkorri y, a continuación, seguir el recorrido en el que debían ascender a Anboto y Gorbeia antes de finalizar en Murgia.

Martínez de Esteribar ha necesitado un tiempo de 10h28:38 para completar el recorrido de 101 kilómetros y con más de 10.000 metros de desnivel acumulado, mientras que la vizcaína ha cruzado la meta con un crono de 12h48:33. El podio masculino lo han completado Jokin Garcia de Agurain (11h05:38) y el arrasatearra Andoni Azkarate (11h07:30). El azpeitiarra Xabier Berasategi ha sido quinto (11h37:39), por detrás de David Calero (11h27:15). Cabe destacar que el corredor de montaña alavés ha mejorado sus tiempos anteriores ya que tras ganar en 2023 finalizó la prueba con un tiempo de 10h44:48, mientras que en 2021, paró el crono en 11h13:30. El mejor tiempo de todas las ediciones disputadas está en manos de lcorredor amezketarra Iker Karrera que acabó con 10h23:08 en 2012.

En categoria femenina la alavesa Ainara Arkarazo se ha impuesto al resto de corredoras aventajando en casi una hora a la segunda clasificada. La corredora de Abadiño ha ganado por primera vez la prueba organizada por la Sociedad Excursionista Manuel Iradier, pero no ha podido mejorar el récord de Maite Maiora que ganó en 2021 con un tiempo de 12h09:39. La segunda clasificada María Ricondo ha finalizado la prueba en 13h46:21 y poco después llegaba, en tercer lugar y para completar el podio, Izaskun Sanz Elduayen parando el crono en 13h47:18.