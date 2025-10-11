Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El incendio de un camión obliga a cortar la AP-8 en Astigarraga
Momento en el que Julen Martínez de Estíbariz se proclama ganador del Hiru Haundiak. Jesús Andrade
Carreras de montaña

Julen Martínez de Estibariz y Ainara Arkarazo ganan Hiru Haundiak

El corredor alavés ha logrado su tercer triunfo consecutivo en la carrera de montaña de fondo con 101 kms y 10.00 metros de desnivel

Elisa Belauntzaran

Elisa Belauntzaran

San Sebastián

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:28

Comenta

La XXIV Hiru Haundiak ya tiene ganadores. Julen martínez de Esteribar y Ainara Arkarazo se han impuesto entre los cerca de mil participantes de esta ... edición. A las 00.00 horas de este sábado se ha dado inicio a la carrera en Araia para después comenzar el ascenso hasta Aizkorri y, a continuación, seguir el recorrido en el que debían ascender a Anboto y Gorbeia antes de finalizar en Murgia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  2. 2 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  3. 3 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  4. 4

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  5. 5

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  6. 6

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  7. 7 El funcionario del País Vasco francés que ha hecho desaparecer una fortuna millonaria de dinero público sin dejar rastro
  8. 8

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  9. 9

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  10. 10

    Acuerdo histórico de Sapa con el Ejército de EE UU. ¿Qué supone para Euskadi y qué consecuencias tiene?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Julen Martínez de Estibariz y Ainara Arkarazo ganan Hiru Haundiak

Julen Martínez de Estibariz y Ainara Arkarazo ganan Hiru Haundiak