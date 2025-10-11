La Gala del CVCEPhoto

Ya anunció a finales del pasado año, cuando el club Vasco de Camping presentaba en su sede el calendario de actividades extraordinarias del club donostiarra ... con motivo del 75 aniversario de su fundación, que se encargaría de organizar la Gala del Montañismo Vasco que entregará sus premios, así como los de Pyrenaica; acto en el que se enmarca la importante Gala anual de su concurso más internacional como es el CVCEPhoto con la ceremonia de entrega de premios, amenizada por el músico Thierry Biscary de Nafarroa Behera. Tendrá lugar el próximo viernes día 17, a las 18.30 horas, en el auditorio Aldapeta Maria Ikastetxea de Donostia.

Y como añadido al concurso internacional de fotografía de montaña el próximo sábado 18 se ha organizado en la sede del club donostiarra un 'workshop' muy exclusivo, «donde los fotógrafos galardonados compartirán su trabajo en un ambiente cercano». Además, se ha instalado una exposición al aire libre en el Boulevard, con las fotografías premiadas en formato grande, pudiendo verse igualmente en tamaño más pequeño en el club.

Ya despejó la incógnita la organización del BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia de cuál será la foto del cartel anunciador de la 18ª edición de este festival de cine de montaña que se celebrará del 5 al 14 de diciembre próximos en la capital vizcaína, fotografía que precisamente sale premiada en el concurso CVCEPhoto. Se trata de una estupenda imagen de la fotógrafa Julia Roger-Veyer de París que ha titulado 'The Cave', obteniéndola en una localización cercana a su residencia en Chamonix, la Mer de Glace.

Así describe ella su trabajo: «Fue tomada durante el invierno dentro de una cueva natural formada en el icónico glaciar de Chamonix. La atmósfera que se encuentra dentro de estas cuevas glaciares es única, evocando los profundos azules del océano. Con esta imagen, espero compartir la frágil belleza de este entorno y concienciar sobre la importancia de preservar estos lugares extraordinarios». No es coincidencia, o sí, que este 2025, en el Año Internacional de los Glaciares, haya salido premiada esta espectacular instantánea, y así lo explicaban desde el Mendi: «Los glaciares se encargan de abastecer de agua dulce a más de la mitad de la humanidad. Además, el deshielo de estos presenta, a largo plazo, una amenaza para la seguridad del abastecimiento de agua de miles de millones de personas».

Se entregará el premio EITB a la mejor fotografía de Euskal Herria a Aritz Gordo con 'Equilibrio invernal', «una imagen de gran simetría y serenidad tras una nevada en el monte», sacada en Aizkorri. El ganador absoluto de esta undécima edición del CVCEPhoto ha sido el italiano Rainer Eder, quien se llevará la 'corona' del escultor donostiarra Iñigo Aristegi. El segundo premio lo recibirá Alex Wides con 'Climbing', foto realizada en Patagonia, mientras que el tercero se le otorgará a Patricia Valero de Segovia con su obra 'Bailando en el río'.

Con la gala del próximo viernes del CVCEPhoto seguro que se incitará a muchos aficionados y/o profesionales a seguir sacando esas imágenes espectaculares en el entorno de la montaña, siendo estos premios un acicate para participar cada año es este prestigioso concurso muy considerado a nivel internacional.