Cartel anunciador de los premios CVCEPhoto que se entregarán este próximo viernes. DV
Mendira

La Gala del CVCEPhoto

El viernes se entregarán los premios del concurso de fotografía en un evento en el que se incluye la gala del montañismo vasco, todo ello enmarcado en el 75 aniversario del Club Vasco de Camping

Juan Manuel Sotillos

Juan Manuel Sotillos

Sábado, 11 de octubre 2025, 08:09

Comenta

Ya anunció a finales del pasado año, cuando el club Vasco de Camping presentaba en su sede el calendario de actividades extraordinarias del club donostiarra ... con motivo del 75 aniversario de su fundación, que se encargaría de organizar la Gala del Montañismo Vasco que entregará sus premios, así como los de Pyrenaica; acto en el que se enmarca la importante Gala anual de su concurso más internacional como es el CVCEPhoto con la ceremonia de entrega de premios, amenizada por el músico Thierry Biscary de Nafarroa Behera. Tendrá lugar el próximo viernes día 17, a las 18.30 horas, en el auditorio Aldapeta Maria Ikastetxea de Donostia.

