Andreu Blanes, segundo en la Zegama-Aizkorri: «Me he dado un piño y me reventado la cara... pero ha valido la pena» El alicantino, que ha salido lanzado en el inicio de la prueba ha aguantado para conseguir la segunda plaza tras Elhousine Elazzaoui

A. Algaba Domingo, 25 de mayo 2025, 13:24 | Actualizado 13:31h. Comenta Compartir

«Me he pegado un piño y me he reventado la cara, pero ha merecido la pena». Así ha explicado Andreu Blanes su segundo puesto en la Zegama-Aizkorri tras llegar a meta con la cara llena de sangre tras caerse en uno de los últimos tramos de la prueba.

Blanes, que llega de la pista, ha arrancado a gran ritmo, quedándose solo en cabeza muy pronto. «He salido a mi ritmo, pero al llegar a Sancti Spiritu... han llegado los amagos de rampas y los calabres... la segunda parte he llegado muy justo», ha explicado el alicantino que ha tenido que ceder el triunfo al marroquí Elhousine Elazzaoui que iba «muy fuerte».

«He llegado con lo justo desde la segunda hora. Me he caído un part de veces, pasando Moano me he tropezado y me he levantado no sé ni cómo. Me he dado un golpe en las costillas y llevaba la cara llena de sangre...», ha explicado.

En esa última bajada ha superado al italiano Daniel Pattis para terminar la prueba en segunda posición. «Iba muertísimo. Lo he dado todo y es un sueño», ha rematado Blanes.