«Disfrutar», el objetivo de Malen Osa en Austria

Tras su magnífica participación en Zegama, Malen Osa correrá este sábado (11.30) en el Pitz Alpine Glacier Trail en Austria, escenario por primera vez ... de una prueba de este circuito. Todo está preparado para que la oñatiarra dispute su tercera carrera de esta temporada dentro de las Golden Trail World Series. Si la Zegama puso a prueba su fortaleza física tras superar problemas gástricos, en Japón lo hicieron las altas temperaturas. En Austria, la oñatiarra deberá completar un exigente recorrido de alta montaña de 23,5 kilómetros y 1.700 metros de desnivel positivo, que transcurre por caminos alpinos y zonas cercanas al glaciar Mittelbergferner.

Quienes conocen la carrera saben que es muy técnica y que la salida y llegada se sitúan en Mandarfen, a más de 1.600 metros de altitud, aunque el recorrido cuenta con una altitud media superior a los 2.000 metros. Esta nueva cita pondrá a prueba a las grandes figuras del trail femenino, en el que Osa se medirá con Rémi Bonnet, Philemon Kiriago, Sophia Laukli, Patrick Kipngeno,...

El calendario de las Golden Trail World Series está liderado en estos momentos por Madalina Florea (576 puntos). Sara Alonso es segunda con 566 puntos, mientras que Malen ocupa la octava posición general con 352 puntos.

La oñatiarra reconoce que va a Austria con muchas ganas «Me veo muy preparada tanto mental como físicamente», reconoce la corredora de montaña guipuzcoana. «Tras el parón tras Zegama he vivido los dos mejores meses de mi historia entrenando, y llego a la línea de salida del sábado con los trabajos lo mejor que puedo», añade. Osa asegura que «con los deberes hechos, creo que estoy en condiciones de competir delante, pero el objetivo será disfrutar como siempre».

Confianza reforzada

Malen Osa llega a Austria tras haber competido dentro del circuito UTMB, en la Tavignanu trail, disputada en Restónica, Córcega, donde logró la plata. La oñatiarra finalizó la prueba con un recorrido de 33 kilómetros y un desnivel positivo de 2.250 metros con un crono de 03:47:35. Osa se muestra satisfecha con el segundo puesto y destaca de ella que «la completé con un buen tiempo. Eso ha sido muy positivo para reforzar mi confianza».

La atleta del equipo Salomon llega a Austria después de haberse centrado en entrenar y entrenar. Dos meses en los que la carrera de Córcega le ha servido para comprobar su estado de forma físico y psicológico, ya que tal y como reconocía la oñatiarra, «esta edición de la Zegama la acabé muy fresca mentalmente, mejor que en 2024, año en el que después de disputarla me costó mantener el nivel de motivación para seguir entrenando. Este año acabé muy bien en este sentido y físicamente aunque sufrí de calambres. Me encuentro en buen estado y con muchas ganas de competir».

La maratón de montaña guipuzcoana por excelencia marca a todo aquellos corredores locales, y Malen Osa no se escapa de la presión mediática y deportiva que reina en torno a ella. «Sin quererlo los corredores de montaña sienten la presión de los medios de comunicación que se genera en la Zegama, y creo que más aún los euskaldunes, lo que genera un desgaste mental importante».

Eso no fue obice para que la oñatiarra se subiera al podio de su segunda Zegama - Aizkorri. «Manuel Merillas me dijo tras correrla que dos participaciones y dos podios en Zegama no son casualidad. Me lo comentó nada más finalizar la prueba, aunque no reparé en ello. En ese momento solo pensaba en que es una carrera muy dura y exigente, de las que te pone a prueba aunque estés en un buen momento físico. He demostrado un buen rendimiento en mis dos 'Zegamas' y estoy muy contenta con el trabajo realizado y mi progresión deportiva, además de por el nivel de confianza que he logrado al correrla».

100 puntos para la primera

La carrera austriaca permitirá sumar 100 puntos a quien se imponga en la meta, mientras que la segunda clasificada logrará 88 y 78, la tercera. El calendario de las Golden se completará el 9 de agosto con la Sierre-Zinal (31 km / 2,200 m D+) en Sierre, Suiza, al que no acudirá la oñatiarra. Tras las ocho carreras, llegará el turno de la gran final en octubre, donde los puntos se doblarán.

Antes de la gran final de octubre (del 9 al 12 en un lugar por determinar de momento), Malen Osa luchará por el podio en Austria en una temporada en la que ya ha logrado el bronce en la prestigiosa Zegama - Aizkorri, en la que se impuso Sara Alonso. La oñatiarra participó en la Kobe trail que se disputó en Japón en el mes de abril, donde cruzó la meta en tercera posición, mientras la donostiarra logró el oro. La corredora de Oñati participó unos días después en una carrera en Jinshanling (China), donde tuvo que retirarse por problemas físicos, calambres y sufrir varias caídas. En total, esta temporada Malen ha participado en tres carreras de las Golden Trail World Series, de las cuatro posibles del circuito. Ahora toca esperar para ver su resultado en Austria y si se cumple el sueño de un nuevo podio en el prestigioso calendario internacional del trail.

Osa ya sabe qué se siente al subirse al podio de las Golden Trail Series. La corredora de montaña guipuzcoana fue tercera en la clasificación general de 2024. Mujer precavida donde las haya, Malen Osa prefiere no adelantarse y disputar cada prueba para después disfrutar de la gloria del triunfo.