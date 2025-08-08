César Pérez de Tudela visita Mendietxe Museoa a sus 86 años

Elisa Belauntzaran Azpeitia Viernes, 8 de agosto 2025, 12:43 | Actualizado 13:08h. Comenta Compartir

César Pérez de Tudela, leyenda viva del alpinismo, visita Mendietxe Museoa de Azpeitia. En la visita, alpinista madrileño ha compartido con Alex Txikon y sus acompañantes numerosas experiencias y anécdotas.

César Pérez de Tudela es una de las figuras más emblemáticas del alpinismo español. Entre las décadas de 1960 y 1990, se consolidó como uno de los pioneros del alpinismo estatal, siendo no solo un referente técnico en la montaña, sino también un gran divulgador. Gracias a su presencia en medios de comunicación, logró acercar el mundo de la alta montaña al público generalista, despertando vocaciones y transmitiendo la pasión por la naturaleza y la superación personal.

El gran alpinista y escalador más importante de España, a sus 86 años, ha visitado el Museo Mendietxe, un espacio que mantiene un firme compromiso con la memoria y el reconocimiento de los alpinistas de todo el mundo. La presencia de una figura mítica como Pérez de Tudela en sus instalaciones representa un homenaje vivo a toda una trayectoria dedicada a la montaña, al esfuerzo y a la divulgación. Su visita no solo honra al museo, sino que también recuerda la importancia de preservar el legado de quienes abrieron camino entre cumbres y hielos.