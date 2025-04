Alex Txikon continúa con su ascenso al Everest

Elisa Belauntzaran Miércoles, 28 de abril 2021 | Actualizado 30/04/2021 11:43h. Comenta Compartir

Aunque todavía la cima del Everest es un sueño para Alex Txikon, cada vez está más cerca. Hoy mismo ha anunciado que han llegado a Lobuche (4.900m). El alpinista bizkaitarra ha relatado que «después de unos días con el incombustible y simpático David Goettler, nos encontramos en Lobuche. Antes de llegar al lodge hemos pasado por el memorial Chukpilhara que recuerda a todas y todos esos alpinistas que vinieron a estas montañas en busca de su libertad y sus sueños pero encontraron en ellas su muerte. Por ello nunca les olvidaremos». Txikon ha reconocido que el lugar tiene «unas vistas espectaculares y transmite una energía muy especial».

El alpinista vasco alcanzaba los 4.9000 metros de altitud tras haber permanecido en Pheriche, en su proceso de aclimatación, villa nepalí en el que se acercaban «como todos los días, hemos ido al río a coger agua para bebe que filtramos. Así evitamos comprar botellas de plástico y generar residuos. Siempre buscamos un riachuelo, río, manantial para abastecernos. En esta ocasión «hemos cogido agua del Khumbu River».

Alex Txikon reconocía que tanto él como sus acompañantes de expedición el periodista Iñaki Makazaga y el fotógrafo Sendoa Elejalde se encontraban «muy tranquilos, cogiendo fuerzas para las próximas 3 semanas», que no es otro que ascender al Everest sin usar oxígeno suplementario y, en esta ocasión, no dispondrá de apoyo de sherpas personales. Eso sí, la cuerda fija está garantizada por el acuerdo entre las numerosas expediciones comerciales, lideradas por Seven Summit Treks, que brindará el apoyo logístico a Álex y su equipo.

El bizkaitarra lleva diez años centrado en las expediciones invernales, aunque en su trayectoria ya figuran once de los 14×8000 que, con el Everest, serían doce. También le faltan el K2 y el Kangchenjunga. De momento no ha coronado el Everest, lo cierto es que Álex Txikon conoce bien la montaña, en la que ha estado tres veces anteriormente. La cuestión es que siempre ha ido en temporada invernal: en invierno de 2017 subió tres veces hasta los 8.000 metros del C4; en invierno de 2018 alcanzó los 7.850 m; y en invierno de 2020 pudo llegar hasta los 7.050 m.

Cabe recordar que el alpinista vasco intentó hace unas semanas la ascensión al Manaslu (8.162 m), objetivo que no logró ante la persistencia del mal tiempo.