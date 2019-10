Bruselas mantiene el suspense tras el nuevo giro en la trama del 'brexit' El primer ministro irlandés, Leo Varadkar. / Reuters El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, recuerda que los Veintisiete deben decidir por unanimidad «si concedemos o no la prórroga» SALVADOR ARROYO Bruselas Sábado, 19 octubre 2019, 20:22

La Comisión Europea «toma nota» de lo sucedido este sábado por la tarde en Westminster y apremia al Gobierno de Boris Johnson a comunicar a Bruselas «tan pronto como sea posible» los próximos pasos. Esas son las dos únicas ideas del rápido mensaje de reacción emitido por Bruselas antes de que el 10 de Downing Street enviase la carta en la que solicita prorrogar el lío hasta el 31 de enero; la consecuencia directa de esa enmienda que ha dejado en suspenso la votación del acuerdo que el jueves suscribió Johnson con los Veintisiete.

A partir de este momento se descorre el telón de ese nuevo escenario que los líderes insistieron en mantener oculto durante la última cumbre: el de la Extensión del Artículo 50 (el manual del divorcio) otros tres meses más. Una propuesta que se aceptaría en una cumbre de emergencia para la que se vienen barajando fechas desde hace un par de semanas. El 29 ó 30 se señalan ahora como las más probables. En cualquier caso, antes de esa noche de Halloween en la que iba a hacerse efectiva la primera escisión histórica en la UE.

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, se encargó de recordar que el procedimiento exige que sea Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo (la institución que reúne a los dirigentes de los Estados miembros) el encargado de someter a consulta de los capitales, la petición de Londres. «Luego veremos si (la prórroga) la concedemos o no. La decisión solo se tomará por unanimidad», aclaró.

Mucho más explícito se mostró el polaco Mateusz Morawieck. A su juicio la enmienda firmada por el rebelde 'torie' Oliver Letwin no debe interpretarse como un rechazo al pacto conseguido «sino como un aplazamiento en su aceptación». Y sobre la base de esa idea, se posicionaba en favor de apoyar «un enfoque positivo a nivel de la UE a la propuesta gubernamental de Boris Johnson. Evitar el caótico 'brexit' sin acuerdo debe ser nuestra máxima prioridad», reforzaba.

La posibilidad de que Boris Johnson tuviera que requerir una nueva demora ya planeó en la primera jornada de aquella cumbre. Evidentemente era una opción conocida por todos. Pero, fuentes británicas deslizaban ese jueves que el 'premier' habría compartido con sus colegas la posibilidad de que la votación del acuerdo tuviera que 'congelarse' hasta el martes, dando así (casi) por hecho que tendría que lanzar la solicitud de más tiempo. La estrategia, puertas afuera de la sala, era presionar con el 'premier' para conseguir el foto favorable este sábado. Pero no ha salido bien.

De seis semanas a seis días

El carácter de la enmienda es preventivo, quiere amarrar el tiempo suficiente para que se complete todo el procedimiento técnico que haga plenamente legal para Reino Unido el pacto con la UE. Y eso exige varias semanas. Se llegó a hablar de hasta seis, aunque en la última fase de la negociación el 10 de Downing Street pareció indicar que podría reducirlo a «seis días», explicaron fuentes comunitarias sin ocultar cierta incredulidad. Evidentemente no será así.

El portavoz de la Cámara de los Comunes, John Bercow, decidirá el lunes si aceptar someter a votación el acuerdo de Johnson con la UE. La luz verde podría marcarse para el día siguiente, el martes 22. La Eurocámara, a la que corresponde culminar todo el procedimiento del Brexit, tenía preparada toda la logística para actuar durante las sesiones plenarias que se celebran en Luxemburgo del 21 al 24. La siguientes no llegarían hasta mediados de noviembre.

Un 'sí' de Westminster al límite no garantiza que los eurodiputados pudieran confirmar el acuerdo el próximo jueves. Y si no es así, o se promueve una sesión extraordinaria o habría que esperar hasta mediados de noviembre. En cualquier caso la Eurocámara no moverá ficha hasta que los Comunes no lo acepten. Así se recoge expresamente en la resolución que los grupos políticos firmaron el pasado 18 de septiembre: «No se procederá con ningún voto de consentimiento hasta que el Parlamento británico haya aprobado un acuerdo con la Unión Europea».

La Mesa de Seguimiento del 'brexit' del Parlamento Europeo, presidida por el belga Guy Verhofstad, analizará el próximo lunes el nuevo escenario, en una serie de reuniones que arrancarán a eso de las tres de la tarde. «Pase lo que pase después, las marchas fuera del Parlamento muestran lo importante que es una estrecha relación futura entre la Unión Europea y Reino Unido», subrayó ayer.