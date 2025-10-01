Sánchez, sobre la seguridad de la flotilla: «Espero que Netanyahu no represente ninguna amenaza»

El Gobierno reclamó anoche expresamente a la flotilla solidaria que se dirige a Gaza que no se adentre en la zona de exclusión establecida ... por el ejército israelí porque hacerlo pondría «en riesgo severo» su seguridad y porque la fragata de la Armada 'Furor', enviada para darles asistencia, no podrá en ningún caso rebasar ese límite para rescatarlos. Pero Pedro Sánchez envió también hoy un mensaje al Gobierno de Benjamin Netanyahu para exigir que no actúe contra los activistas. «No representan ningún peligro ni una amenaza para Israel y por tanto espero que Israel no represente tampoco o no provea de ninguna amenaza a esta flotilla», dijo.

El jefe del Ejecutivo defendió, a su llegada a su llegada a la cumbre informal de la UE que se celebra en Copenhague, la iniciativa en la que participan varios españoles, entre otros, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, con la intención de romper desde el Mediterráneo el bloqueo israelí que impide la entrada de alimentos o medicinas al enclave palestino. «Es una misión humanitaria que no hubiera tenido lugar si el Gobierno de Israel hubiera permitido la entrada de UNRWA y el reparto de ayuda por parte de Naciones Unidas», alegó.

Sánchez no negó, sin embargo, que la capacidad de actuación del Gobierno en caso de que se produzca una intervención israelí sobre la flotilla será limitada, sobre todo, si se produce cuando ésta intente llegar a puerto. La semana pasada, cuando anunció, desde Nueva York, que España enviaría un buque de acción marítima para dar protección a sus nacionales pero también a los de otros países que integran la expedición, el jefe del Ejecutivo ya dejó claro que su misión no incluiría responder a eventuales ataques.

El presidente defendió que lo «relevante» es, en todo caso, que la fragata española - también Italia ha enviado un buque- estará allí para asistir a sus integrantes «desde el punto de vista humanitario y desde el punto de vista del rescate». «Estamos en coordinación con otros muchos países. Y, en fin, yo lo que he trasladado desde el primer minuto al Gobierno de Israel es que aquellos compatriotas que están en las flotillas, van a contar...con toda la protección diplomática«, remarcó.