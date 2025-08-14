Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un colono judío junto a la construcción de una casa en Cisjordania. Efe

Los ultras del Gobierno de Israel desafían a Occidente con nuevos asentamientos

El ministro Smotrich anuncia la construcción de 3.400 nuevas casas para partir Cisjordania en dos y hacer imposible el Estado palestino

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:17

A la creciente presión internacional para reconocer a Palestina como Estado, el Gobierno de Israel responde con la inminente aprobación de un proyecto para construir ... nuevos asentamientos, unas 3.400 viviendas, en la Cisjordania ocupada. Eso supondrá la partición en dos de esta región que junto a Gaza conformaría el Estado palestino. El ministro de Finanzas hebreo, el ultra Bezalel Smotrich, hizo el anuncio de esta expansión, «que enterrará la idea de un Estado palestino», y que, según desveló, cuenta con el apoyo total del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

