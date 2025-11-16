Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ultraortodoxos protestan en Jerusalén. Reuters

Ultraortodoxos atacan a dos diputados israelíes por la nueva ley de reclutamiento militar

La futura normativa contempla la llamada a filas de este colectivo, que lleva años exento de realizar la 'mili', ante la escasez de soldados tras dos años de guerra en Gaza

María Rego

María Rego

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:25

Comenta

Los judíos ultraortodoxos que viven en Israel han evidenciado en los últimos meses su malestar con el avance de la ley de reclutamiento militar que ... contempla que sean llamados a filas -hasta ahora se les eximía- como al resto de la población. Hasta ahora se habían quejado en forma de manifestaciones, como la de finales de octubre que reunió a unas 200.000 personas en Jerusalén, pero su protesta se volvió este sábado más agresiva, al atacar a dos diputados hebreos. Ambos, Yoav Ben-Tzur y Yaakov Asher, pertenecen a formaciones que defienden los intereses de este colectivo y que se habrían plegado a los planes del Gobierno israelí ante la falta de soldados tras dos años de guerra en Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El matrimonio guipuzcoano que emigró hace más de 500 años y llena de apellidos vascos un pueblo de Castilla
  2. 2 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  3. 3 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  4. 4 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  5. 5 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  6. 6

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  7. 7

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  8. 8 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  9. 9

    Oyarzabal brilla y acerca a España al Mundial
  10. 10

    A juicio dos varones por sendas agresiones sexuales en dos parkings públicos de Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ultraortodoxos atacan a dos diputados israelíes por la nueva ley de reclutamiento militar

Ultraortodoxos atacan a dos diputados israelíes por la nueva ley de reclutamiento militar