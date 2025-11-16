Ultraortodoxos atacan a dos diputados israelíes por la nueva ley de reclutamiento militar

Los judíos ultraortodoxos que viven en Israel han evidenciado en los últimos meses su malestar con el avance de la ley de reclutamiento militar que ... contempla que sean llamados a filas -hasta ahora se les eximía- como al resto de la población. Hasta ahora se habían quejado en forma de manifestaciones, como la de finales de octubre que reunió a unas 200.000 personas en Jerusalén, pero su protesta se volvió este sábado más agresiva, al atacar a dos diputados hebreos. Ambos, Yoav Ben-Tzur y Yaakov Asher, pertenecen a formaciones que defienden los intereses de este colectivo y que se habrían plegado a los planes del Gobierno israelí ante la falta de soldados tras dos años de guerra en Gaza.

El doble ataque se produjo en plena noche. Los ultraortodoxos fueron primero contra Ben-Tzur, diputado de Shas, cuando circulaba por Jerusalén en su vehículo, que acabó con las ventanillas rotas aunque el político salió ileso. Una agresión que su partido tachó de sacrilegio. El segundo incidente se produjo en la ciudad de Bnei Brak, donde decenas de jaredíes rodearon el domicilio de Asher, que pertenece a la formación Judaísmo Unido de la Torá. El despliegue policial logró contener la protesta. «Aunque existan diferencias de opinión, no hay lugar para la violencia. Las fuerzas del orden deben actuar con firmeza contra cualquier intento de aterrorizar o dañar a los representantes electo», reaccionó el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tras conocer lo ocurrido.

Los hechos tuvieron lugar sólo unas horas después de que el Parlamento hebreo anunciara que el texto final de la controvertida ley de reclutamiento estaba ya listo para su presentación. Boaz Bismuth, presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa, avanzó que la nueva normativa supondrá un cambio significativo en la llamada a filas en el país ya que los jaredíes dejarán de estar exentos, salvo aquellos matriculados en una yeshivá, el centro donde se estudia el judaísmo ortodoxo.

Las formaciones que representan a esta comunidad habían presionado para evitar que se diera este paso -incluso con una ruptura del Ejecutivo el pasado verano- pero sus esfuerzos no han dado frutos. La oposición, sin embargo, denuncia que la mayoría de ultraortodoxos podrá evitar el servicio militar obligatorio -algo que el Tribunal Supremo declaró ilegal en 2024- y que quienes se salten la futura ley sólo recibirán una pena leve. Esto, sospechan, allanará el camino para la reincorporación de los partidos jaredíes a la coalición de gobierno que lidera Netanyahu.