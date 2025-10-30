Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen general de la manifestación de los ultraortodoxos. Reuters

Los judíos ultraortodoxos toman Jerusalén en protesta contra la ley de reclutamiento

Sus dos principales partidos políticos amenazan con hacer caer el Gobierno de Netanyahu si la legislación recibe luz verde en el Parlamento

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:40

Comenta

Jerusalén se tiñó este jueves de blanco y negro en la jornada de la 'marcha del millón de hombres' convocada por los judíos ultraortodoxos en ... contra de la ley de reclutamiento. Cientos de miles de jaredíes, 200.000 según los medios locales, tomaron las calles de la ciudad santa, bloquearon carreteras durante dos horas y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad para protestar en contra de los planes que persiguen que puedan ser llamados a filas como el resto de israelíes. Las consignas más coreadas fueron «no creemos en el gobierno de los herejes», «preferimos morir antes que alistarnos» o «el estudio de la Torá es nuestro ejército». Como es habitual en sus concentraciones, también atacaron a periodistas que cubrían la movilización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  4. 4 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  5. 5 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  6. 6 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  7. 7 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  8. 8 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  9. 9 El kiosko que cierra en el Centro de San Sebastián
  10. 10

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los judíos ultraortodoxos toman Jerusalén en protesta contra la ley de reclutamiento

Los judíos ultraortodoxos toman Jerusalén en protesta contra la ley de reclutamiento